منى الكندي: هدفنا تكريس سفراء للثقافة والمعرفة

المصدر: ديانا أيوب – دبي

أكدت الأمين العام لتحدي القراءة العربي منى الكندي، أن انطلاق التصفيات النهائية للتحدي عبر برنامج تلفزيوني تبدأ عروضه اليوم، هدفه تكريس هؤلاء الأبطال باعتبارهم سفراء للثقافة واللغة العربية، كما أنه سيسلط الضوء على طاقات جديدة من نوع آخر في العالم العربي، الأمر الذي سينعكس على التحدي والمشاركات في السنوات المقبلة.

وبينت الكندي أنها وضعت لنفسها هدفاً أساسياً منذ توليها منصب الأمانة العامة للتحدي ألا وهو نشر الثقافة والمعرفة، وتكريس مفهوم القراءة والتحدي لدى الجيل الجديد، حيث تمكن التحدي من تحقيق أرقام مميزة على مدى أربع سنوات تجاوز فيها الخطة الخمسية التي وضعت عند انطلاقه.

تطور هائل

وقالت منى الكندي لـ«الإمارات اليوم»: «انضممت إلى التحدي منذ البداية، وكانت رحلة جميلة، فبعد أربع سنوات على انطلاق التحدي، يمكن القول إن هناك تطوراً هائلاً طال المبادرة من ناحية عدد ونوعية المشاركات، وكذلك اختلاف قدرات الأطفال التي كانت تكبر في كل سنة مع التحدي». ونوهت بأنها بعد استلامها منصبها سعت الى تحقيق الهدف الأسمى للتحدي منذ بدايته وهو نشر الثقافة والمعرفة، ويعمل فريق المبادرة كله على تحقيق الهدف، موضحة أنها تفتخر حين ترى هؤلاء الأطفال بعد أعوام في مناصب مميزة وقيادية ولهم الأثر الكبير في مجتمعهم من خلال القراءة وفوائدها. وأكدت أن التحدي يجذب مشاركين من دول أصابتها الحروب والكوارث، وهناك حاجة لبناء شخصيات أبنائها وإعادة ترميمها، خصوصاً أنه كان لها الأثر السلبي على هذا الجيل، متمنية أن يكونوا سفراء للقراءة في الأعوام المقبلة.

تجاوزنا الأرقام

وتحدثت الكندي عن الخطة الخمسية التي وضعت في البداية لتحدي القراءة، مشيرة الى أن الأرقام التي كانت موضوعة في هذه الخطة تم تجاوزها منذ العام الأول، حيث كان من المخطط مشاركة مليون طالب عربي في أول سنة، وقد شارك ثلاثة ملايين ونصف، كما أنه خلال أربع سنوات تحقق مشاركة 33 مليوناً، وهذا يدل على تجاوزنا الخطة الخمسية، ما دفعنا إلى تعديل الخطة وإضافة أهداف جديدة، من ضمنها تحويل التصفيات النهائية إلى برنامج تلفزيوني. وأكدت أن عدد المشاركات في الإمارات وصل إلى نصف مليون، وهناك وعد من وزارة التربية لرفع المشاركات إلى مليون، ونحن ننتظر تحقيق الرقم.

بناء الإنسان

وحول برنامج تحدي القراءة التي سيتم البدء ببث حلقاته الليلة، لفتت منى إلى أنها منذ عرضت الفكرة أصرّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الفكرة، ففي الموسم الفائت وضع سموه صوراً للأبطال لحظة إعلان البطل، والتفاعل الكبير وفرحة الطالب وذويه ومدرسته، وغرد سموه بأن أبناءنا يبكون فرحاً ليس لفوزهم بمسابقات غنائية ومواهب، منوهة بأن تلك البرامج مهمة وتسلط الضوء على الطاقات لكنها أخذت حقها وأصبحت مكررة، كما أنه في العالم العربي لدينا طاقات من نوع آخر، ففي التحدي لدينا طاقات كبيرة، وبالتالي تسليط الضوء عليها يسهم في بناء الانسان وبناء مجتمع كامل، فالشخص المثقف مؤثر ومحرك، ونحن نخلق من خلال التحدي شخصاً سيكون له الأثر الإيجابي في وطنه، مضيفة: «بعيداً عن التعميم لدينا أسئلة تتعلق باهتمامات أبنائنا، وماذا يحملون من رؤية وبصيرة، فالجيل الجديد مبني على تكنولوجيا الألعاب فقط، وهذا نموذج خاطئ، والنماذج الموجودة في صفحات التواصل الاجتماعي ليست الأمثل، لذا فالبرنامج سيقدم نموذجاً لأطفال هم سفراء للغة العربية».

دعم وتأييد

وأكدت الكندي أن البرنامج حظي بالتأييد والدعم من كل الدول العربية حين طرح عليها، لأنه سيسلط الضوء على جميع الأبطال وليس فقط من يصلون الى المرحلة النهائية. وتوقعت الكندي أن يلقى البرنامج النجاح لأنه برنامج عائلي ويقدم نماذج جيدة ويخلق حواراً في الأسرة، وسيوجد حراكاً أسرياً ومجتمعياً وإعلامياً، مؤكدة على أن البرنامج سيشجع المزيد من الأطفال على المشاركة، خصوصاً حين يرون زملاءهم باتوا على الشاشة ويشار إليهم بالبنان، فهذا النجم على الشاشة سيجعل الجميع يتمنون أن يكونوا مكانه.

الجيل الجديد يميل الى استخدام التكنولوجيا والقراءة باللغة الإنجليزية، وحول كيفية مواجهة التحدي لهذين التحديين، قالت الكندي: «الطالب يقرأ بالمدرسة بالدرجة الأولى، والتعليم أصبح باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، ما يجعل الطلاب يفضلون اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية، وكان التحدي الرئيس قراءة الكتب باللغة العربية، لاسيما أن هناك ضعفاً في المحتوى العربي، الى جانب النقص الكبير في الكتب العربية، لذا من السنة الأولى ومنذ مواجهة مشكلة الكتب أطلق سموه مبادرة جديدة عنوانها (أمة تقرأ) لإثراء أكثر من 3000 مكتبة في الدول العربية، وتم التنسيق مع جميع وزارات التربية والتعليم وتم التواصل مع دور النشر، والعمل على إثراء المكتبات بالكتب العربية اللازمة للطالب العربي، وقد واجهنا مشكلة نقص الكتب بتوفيرها، كما تم تنظيم ورش عمل تدريبية مع المشرفين

أما الحفاظ على تقدم التحدي ونجاحه، فنوهت الكندي بأنه يتكرس من خلال تقديم النموذج الجيد، فحين يصل المرء إلى مراكز متقدمة ويحقق البطولة، فهذا نجاح كاف يجعل الأطفال يحتذون به، مشيرة الى أن البعض قد يشاركون من أجل الجائزة، ولكن مجرد قراءة هذا الكم من الكتب سيولد لدى الطالب النهم في القراءة، وسيتغير هدف الطفل من أهداف مادية إلى شغف بالقراءة، وهذا ما نلاحظه من تغير في شخصية الطلاب بعد قراءة 50 كتاباً.

قصص ملهمة

لفتت أمين عام تحدي القراءة العربي منى الكندي، إلى أنه بعد سنوات على انطلاق التحدي هناك الكثير من القصص الملهمة في التحدي، وكان الداعم الرئيس للطلاب هو الأسرة، فمنها قصص الأطفال من أبناء الجاليات العربية في بلدان الاغتراب الذين لم يكن لديهم أي ارتباط باللغة العربية، وقد أعاد التحدي ارتباطهم الوثيق باللغة. هناك قصص كثيرة أخرى واجه فيها المشاركون عقبات وصعوبات منها الانتقال من قرية لأخرى، وقطع مسافات طويلة، كي يحصلوا على الكتاب، كما أن منهم من أصحاب الهمم كفاقدي البصر الذين كانوا ينتقلون من قرية لأخرى للحصول على كتب بطريقة «برايل» للمشاركة في التحدي.