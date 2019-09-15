«المعجم التاريخي» يجمع لغويين وباحثين في تونس

المصدر: تونس - الإمارات اليوم

بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة، في العاصمة التونسية تونس، دورة تدريبية في منهجية التحرير المعجمي الخاص بمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، استهدف خلالها نخبة من الباحثين واللغويين الأكاديميين والعلماء المتخصصين في العربية.

جاء ذلك في إطار الدورات التدريبية التي يشرف عليها اتحاد المجامع اللغوية ومجمع اللغة العربية بالشارقة، ضمن جهود العمل على «المعجم التاريخي للغة العربية» – المشروع العربي القومي الذي جعلته الشارقة أولى أولوياتها، والمخصص لحفظ وتوثيق مفردات لغة الضاد والتأريخ لها منذ نشأتها الأولى إلى يومنا هذا، إذ نظم المجمع سلسلة دورات في تسع دول عربية بهدف توحيد طريقة التحرير المعجمي، وتحديد منهجٍ واضح يتبّعه جميع الأكاديميين واللغويين المشاركين في لجان المعجم في العالمين العربي والإسلامي.

وأقيمت الدورة في سياقين: الأول نظري قدّمه متخصصون في اللغة العربية، والثاني تطبيقي قدمه المهندس باسل الحايك، من مجمع اللغة العربية بالشارقة، وحضر الدورة أكاديميون وعلماء من ثلاث دول، إذ شارك من السودان أربعة أكاديميين يتقدّمهم مدير مجمع اللغة العربية بالخرطوم، الدكتور بكري محمد الحاج.

وحضر من المجمع الليبي خمسة من المنسقين، ومن الجانب التونسي شارك فريق من 16 محرراً معجمياً، يترأسُهم أستاذ اللسانيات والمعجميّات بجامعة قرطاج، الدكتور محمد شندول.

من جهته، أشاد المدير العلمي لمشروع «المجمع التاريخي للغة العربية»، الدكتور مأمون وجيه، بالجهود التي تبذلها الشارقة في إنجاح مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والبذل السخي والتشجيع المعنوي الذي يقدّمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال: «صاحب السمو حاكم الشارقة أحيا، من خلال المعجم، مشروعاً تردد العرب في إنجازه عقوداً من الزمن، وها نحن أولاء نرى بشريات تحقيقه عملياً، بعدما كنّا نقرأ عنه نظرياً». من جانبه، أشار الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، في كلمته الافتتاحية إلى طبيعة المشروع، والعوائق التي تمّ تجاوزها، والجانب العلمي الذي يتولاه اتحاد المجامع اللغوية، والجانب العملي التنفيذي الذي تتولاه اللجنة التنفيذية بالشارقة.

واستعرض الخطوات العملية التي قطعتها اللجنة التنفيذية للمشروع من توفير المنصة الرقمية، وتوفير الكتب والمصادر اللغوية والأدبية والفكرية والعلمية المتنوعة، وأساليب أتمتة العمل ومعالجة المدونة رقمياً، ومزودات الخدمة الرقمية الخاصة بتخزين المادة اللغوية المنتجة، وغير ذلك مما تمّ توفيره لإنجاح المشروع.

وتشارك 10 مجامع لغوية من شتى الدول العربية في إنجاز «المعجم التاريخي للغة العربية»، علاوة على المراكز المتخصصة في البحث اللغوي كمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالرياض، ومكتب تنسيق التعريب في الرباط.

• مأمون وجيه: «حاكم الشارقة أحيا، من خلال المعجم، مشروعاً تردد العرب في إنجازه عقوداً من الزمن، وها نحن أولاء نرى بشريات تحقيقه عملياً، بعدما كنّا نقرأ عنه نظرياً».

• 10 مجامع لغوية من شتى الدول العربية، تشارك في إنجاز «المعجم التاريخي للغة العربية».