«الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد» كتاب للفلاحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر حديثاً عن دار هماليل للطباعة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان «الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في البناء والتطوير»، للكاتب والمؤلف عبدالعزيز عبيد الفلاحي.

ويحتوي الكتاب على أربعة فصول تسلط الضوء على مكونات ومظاهر وتجليات الإبداع والابتكار في الفكر القيادي لدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المؤلف عبدالعزيز الفلاحي، في معرض الحديث عن كتابه، إنه «يستعرض العوامل التي أثرت في تكوين الفكر الإبداعي والابتكاري لدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجوانب شخصيته المتميزة»، وأضاف: «تناولت من خلال الكتاب مظاهر الإبداع والابتكار في فكر وفلسفة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتجليات ذلك العلمية والحضارية والإنسانية، وأثرها في بناء دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على منجزات سموّه، على الساحتين المحلية والدولية».

وأشار الفلاحي إلى أن الكتاب يهدف إلى التركيز على دور سموّه الإبداعي في البناء والتطوير، وتوثيق المرحلة التاريخية لدولة الإمارات من خلال فكره الفذ، الذي أصبح منارة شامخة تطل على العالم بأضوائها المبهرة. مختتماً حديثه أنه على الجيل المقبل أن يدرك مدى أهمية دور القيادة في ترسيخ القيّم والمبادئ السامية لبناء دولتنا الحبيبة، وأن يتماهى معها لاستكمال مسيرة الوطن باحترافية مهنية، وثقافة فكرية عالية لأنهما هما أساسه وعماده، ولا وطن دون أفكار شابة تؤمن بروح القيادة. كما يعاين الكتاب تجليات الإبداع والابتكار في الجوانب الوجدانية لدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كشاعر وفارس، والتركيز على الإبداع والابتكار في العطاء الإنساني لدى سموّه.