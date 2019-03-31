جماليات «العربية» تزهو في «القلب المقدس» بميلانو

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حضرت الشارقة في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الثقافة واللغة العربية، الذي تنظمه جامعة القلب المقدس الكاثوليكية في ميلانو بإيطاليا، احتفاءً بالثقافة والأدب العربيين، بشراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع مجمع اللغة العربية في الشارقة. وتأتي مشاركة الشارقة في المهرجان، الذي عقد تحت شعار «شهرزاد خارج القصر»، ضمن جهودها الدولية في تعزيز حضور اللغة العربية دولياً، وتقديم المنجز المعرفي العربي إلى المشهد الثقافي العالمي، واستعراض دور اللغة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تشكل هذه المشاركة استكمالاً لسلسلة الجهود التي تمضي بها الإمارة من خلال العديد من المبادرات الداعمة للغة العربية وثقافتها وأدبها في مختلف دول العالم.

من جهته، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «ننطلق في الهيئة من رؤية وضع مرتكزاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لذلك نحن حريصون على تقديم الصورة الحقيقية والأصيلة للثقافة العربية إلى العالم، ونعمل في كل ما نقوده من جهود على تعزيز حضور اللغة العربية ومثقفيها وكتابها وناشريها». وأضاف العامري، خلال كلمته في افتتاح المهرجان، يوم الخميس الماضي: «إن الاحتفاء باللغة العربية وجمالياتها في ميلانو، قلب الثقافة الأوروبية، يجدّد فخرنا واعتزازنا بلغتنا الأم، ويكشف معرفة العالم بجمالياتها، وفرادتها بين لغات العالم». وشارك في الفعاليات مجموعة من الأدباء والفنانين العرب والإيطاليين، الذين طرحوا جملة من التساؤلات حول المرأة الأديبة والعالمة العربية، أبرزها: متى اقتحمت المرأة العربية الفضاء الثقافي العام للمجتمع الحديث في مجالات التعليم، والصحافة، والكتابة الأدبية، والمسرح، والسينما، والغناء والموسيقى؟ وما السياق الثقافي الذي حكم هذا الحضور، وما آثاره في اللغة العربية المعاصرة؟ وهل أدى إلى تغيير في صورة المرأة ورمزيتها في الخيال الجمعي وفي الأعمال الأدبية؟ وأتى المهرجان هذا العام بالتزامن مع فعاليات «معرض الكتاب العربي والكتاب الإيطالي عن العالم العربي»، الذي يقام في ميلانو.

كلمات ووصلات

تضمّن حفل افتتاح المهرجان العديد من الكلمات، وقدمت مجموعة من الطالبات الإيطاليات بالجامعة وصلات غنائية باللغة العربية للفنانة فيروز، كما ألقى شعراء عرب قصائد تبرز جماليات اللغة العربية.

«شهرزاد خارج القصر»

شعار فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان.