«مبتكر 2019» على موعد مع إبداعات الموهوبين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة فتح باب المشاركة في فعالية «مبتكر 2019» في دورتها الخامسة، ودعوة 200 مبتكر من جميع أنحاء الدولة، للمشاركة في الفعالية المزمعة إقامتها على كورنيش أبوظبي، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير المقبلين.

وتعد فعالية «مبتكر 2019» جزءاً من «مهرجان أبوظبي للعلوم 2019»، وتشكل منصة رئيسة للاحتفال بالأفكار والمشروعات الإبداعية، من خلال إتاحة الفرصة للموهوبين في مجتمع الإمارات، لتسليط الضوء على إبداعاتهم، وإبراز مواهبهم الفريدة، والإسهام في نشر ثقافة الابتكار، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار.

وأكد مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، سالم الشامسي، أن «(مبتكر 2019) مبادرة استراتيجية ومنصة فريدة من نوعها للابتكار والمنافسة، إذ تعرض من خلالها مشروعات لأكثر من 200 مبتكر، تراوح أعمارهم بين 13 وما فوق، يقدمون مواهبهم، ويعرضون مشروعاتهم ضمن خمس فئات من جميع أنحاء الدولة».

وأضاف أنه سيتم - في هذه الدورة - تسليط الضوء على الإبداعات الفريدة لمبتكرين موهوبين من المجتمع الإماراتي، وذلك في إطار التوجهات برعاية وتنمية جيل المستقبل، وتشجيع روح الابتكار، داعياً جميع المبتكرين إلى الانضمام والتسجيل.

وستكشف فعالية «مبتكر 2019» عن أفكار إبداعية ومشروعات مميزة، وتقدم تجارب تفاعلية مع ابتكارات جديدة، بجانب ورش عمل وعروض حية ومتخصصة في مختلف المجالات، كما ستختار لجنة تحكيم تتمتع بخبرة كبيرة «المشروع الأكثر تميزاً» لعام 2019. يشار إلى أن فعالية «مبتكر» انطلقت منذ عام 2014، لتزويد المشاركين بمنصة يعرضون من خلالها مشروعاتهم ونماذجهم التي طوروها في مدارسهم، أو خلال وقت فراغهم، إضافة إلى الالتقاء بنظرائهم من المبدعين والمبتكرين، وتبادل الخبرات في ما بينهم.