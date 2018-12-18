محمد بن زايد: للشعر دور مهم في ترسيخ القيم العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعضاء لجنة مسابقة «أمير الشعراء»، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، يرافقهم رئيس لجنة إدارة المهرجانات، فارس خلف المزروعي.

وتبادل سموّه وأعضاء اللجنة الحديث حول أهمية البرامج والمبادرات، التي تسهم في استعادة روائع الشعر والأدب، وإحياء الموروث العربي الأصيل، إلى جانب تحفيز الحراك الشعري في المشهد العربي المعاصر.

وحثّ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صقل مواهب الشباب، لتصبح رافداً من روافد الأدب والثقافة في العالم العربي. وقال سموّه: «إن للشعر دوراً مهماً في ترسيخ القيم العربية الأصيلة وإبرازها». وأضاف سموّه: «إن العالم يحتفي غداً باللغة العربية، باعتبارها إحدى اللغات الرئيسة العالمية، بما تملكه من حضور وفصاحة وبلاغة وبيان»، مشيراً سموّه، إلى أهمية حماية اللغة العربية والنهوض بها، وتعزيز حضورها في المبادرات والمشروعات الثقافية الرائدة، من بينها برنامج (أمير الشعراء)، باعتبار اللغة المكوّن الرئيس لهويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة».

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للبرامج والمبادرات التي تثري المشهدين الأدبي والثقافي في العالم العربي.