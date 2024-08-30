«فينيسيا السينمائي».. الرحلة 81 حافلة بالنجوم والأفلام

بحضور مجموعة من كبار صناع ونجوم السينما في العالم، بدأت فعاليات الدورة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي في مدينة البندقية الإيطالية، وتستمر إلى السابع من سبتمبر المقبل.

وخلال حفل الافتتاح، تم تكريم الممثلة الأميركية سيغورني ويفر بجائزة «الأسد الذهبي» لإنجاز العمر لعام 2024.

بدأ المهرجان بعرض الفيلم الأميركي «Beetlejuice Beetlejuice»، من إخراج تيم بيرتون، وبطولة مايكل كيتون ووينونا رايدر، مع مشاركة النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ويتنافس على جوائز هذا المهرجان العريق 21 فيلماً لعدد من كبار المخرجين، أمثال تود فيليبس، وبابلو لارين، وبيدرو ألمودوفار، ومورييل كولين، وراشيل تسانغاري.

وسيشهد المهرجان خلال الأيام المقبلة حضور عدد كبير من النجوم، منهم تيلدا سوينتون، وجوليان مور، وخواكين فينيكس، وليدي جاجا، وجورج كلوني، وبراد بيت، ونيكول كيدمان، ودانيال كريج، وكيت بلانشيت، وتترأس الممثلة الفرنسية، إيزابيل هوبير، لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.