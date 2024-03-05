«مسقط السينمائي» ينطلق تحت شعار «عُمان المتجددة»

انطلق أول من أمس مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الـ11 بمقر الجمعية العُمانية للسينما في مرتفعات المطار، تحت شعار «عُمان المتجددة».

وقال مدير المهرجان عمار آل إبراهيم في كلمة الافتتاح «نحن هنا اليوم لنعبر عن اهتمامنا بالفن والسينما، ولنستكشف الفرص المتاحة لاستثمار هذا الفن الذي يمتلك القدرة على تحقيق التغيير ونشر الوعي والتعبير عن الهوية الوطنية والعربية وتوظيفه بشكل جيد في المجتمع».

وأضاف «سلطنة عُمان تتميز بتنوع مواقع التصوير الطبيعية والتاريخية، ما يجعلها وجهة مثالية لصناعة الأفلام، ومن خلال هذا المهرجان نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال السينما، وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية العُمانية والعربية».

ويعرض المهرجان الممتد حتى بعد غد 23 فيلماً طويلاً بين روائي ووثائقي من 11 دولة و34 فيلماً قصيراً.

وبجانب العروض السينمائية يقام «سوق المهرجان»، وهو مساحة تجمع المهتمين بصناعة السينما من مؤسسات وشركات إنتاج ومنصات فنية بهدف إيجاد فرص للتعاون المحلي والدولي.