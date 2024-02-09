عروض بكل اللغات في «مهرجان الأقصر»

أكّدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أنها أكملت الاستعدادات الخاصة بانطلاق الدورة الـ13 من المهرجان، ووضعت اللمسات الأخيرة على تفاصيل حفل الافتتاح الذي سينظم، الليلة، وسط المعالم الأثرية لمعبد الأقصر الفرعوني، بحضور العشرات من صُنّاع السينما بالقارة السمراء، ونجوم الفن في مصر والعالم العربي.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، إن «المهرجان سيشهد - بجانب العروض السينمائية - مجموعة من الورش والإصدارات الفنية وندوات بكل اللغات»، مشيراً إلى أن الدورة الـ13 التي ستتواصل حتى 15 الجاري، ستتضمن عدداً من الندوات، بينها واحدة عن سيرة ومسيرة المخرج المصري خيري بشارة، وأخرى عن «الفيلم التسجيلي الإبداعي»، إضافة إلى حوارات يومية عقب عرض كل فيلم من الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان، التي تبلغ 42 فيلماً موزعة على أربع مسابقات. وسيُحيي المهرجان مئوية الفنان فؤاد المهندس.