Blue Beetle «بلو بيتل»

عاد جايمي رييس، خريج الكلية حديثاً، إلى وطنه مليئاً بالتطلعات لمستقبله، فقط ليجد أن المنزل ليس تماماً كما تركه. أثناء بحثه عن هدفه في العالم، يجد جايمي نفسه بشكل غير متوقع في حوزته بقايا قديمة من التكنولوجيا الحيوية الغريبة: الجعران. عندما يختار الجعران جايمي فجأة ليكون مضيفه التكافلي، يتم منحه بدلة مدهشة من الدروع قادرة على الحصول على قوى غير عادية وغير متوقعة، وتغيير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق بلو بيتل.

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