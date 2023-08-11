Barbie باربي

في إطار فريد من نوعه، يحكي الفيلم قصة باربي بعد أن تم نفيها من باربيلاند بسبب عيوبها. عندما يكون عالمها في خطر، تعود باربي وهي تعلم أن ما يجعلها مختلفة يجعلها أقوى أيضاً.

الفيلم يعرض الآن في ريل سينما.

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الفيلم إخراج:

جريتا جيروج.

بطولة :

مارجو روبي، ورايان غوسلينغ، وأمريكا فيرارا، وسيمو ليو، وكيت مكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي.