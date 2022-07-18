بسبب هاتفها المكسور.. الجمهور يسخر من ياسمين صبري: إرجعي لأبو هشيمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على غوغل بسبب نشرها أحدث إطلالة لها في أحد المطاعم وهي تتناول وجبة الإفطار، وظهر بجوارها هاتفها المحمول الذي ظهر في حالة يرثي لها وبه تشققات وموديله قديم، وربط الجمهور بين حالتها هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وفي التفاصيل، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج بسبب تلك الصورة التي نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»، التي عرضتها للسخرية رغم فخامة الإطلالة التي اعتمدت عليها.

ونشرت ياسمين صبري صورة لها أثناء تناول إحدى الوجبات في أحد المطاعم وظهر بجانبها على الطاولة هاتف محمول كان محط أنظار الكثير من المتابعين الذين ركزوا التعليقات عليه.

​​وأبدى الكثير من المتابعين تعجبهم من امتلاك ياسمين صبري لهذا الهاتف في الوقت الذي تظهر فيه بمبلابس ومجوهرات وحقائي يتخطى سعرها آلاف الجنيهات، وسخرت بعض التعليقات من حالة الهاتف وطالبوها بإصلاحه .

وعلّق بعض المتابعين: انتي افتقرتي يا ياسمين تاخدى فلوس تصلحي التليفون، ارجعي جيم أبو هشيمة أحسنلك، مستواكي في النازل، ده تليفون السفرجي بتاعك ولا إيه؟، هنحولك فلوس على فودافون كاش عشان تشترى تليفون جديد.

وربط الجمهور بين حالة ياسمين صبري هذه الفترة وبين فترة زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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