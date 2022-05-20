وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفى منذ قليل، الفنان سمير صبري، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا والعديد من الأعمال الفنية الكبيرة.

وأعلنت الفنانة بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، عن وفاة الفنان سمير صبري، حيث نشرت عددا من الصور للفنان سمير صبري وعلقت عليها قائلة: البقاء لله.

وكانت مديرة أعمال الفنان سمير صبري، كشفت قبل عدة أيام، عن تفاصيل تطورات حالته الصحية، حيث قالت إن الفنان سمير صبري تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

كما أوضحت مديرة أعمال الفنان سمير صبري أن حالته الصحية تحسنت بالفعل وأنه غادر المستشفى، وسيتبع بروتوكول علاج من الطبيب المعالج في المنزل، وذلك بعد فترة طويلة من تلقيه العلاج في المستشفى، وقبل وفاته اليوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن الفنان سمير صبري شارك مؤخرا في فيلم طلعت حرب 2، وهو الفيلم الذي تم عرضه في مهرجان الأقصر خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولته كل من، عبير صبري، ومحمود قابيل، وسهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف دسوقي، وهو من إخراج مجدي أحمد علي.

يذكر أن الفنان سمير صبري رفض تقاضي أي مبالغ مالية مقابل الظهور في هذا الفيلم، وهو ما كشفه المخرج مجدي أحمد علي.

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