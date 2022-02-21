فنانة مصرية تكشف تفاصيل تورطها في إعلان غريب! فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

أوضحت الفنانة المصرية الكبيرة فاطمة عيد بعد ظهورها في اعلان تجاري لصالح الصيدلي أحمد أبوالنصر الشهير بـ "طبيب الكركمين"، والذي تم القبض عليه أخيراً بتهمة الترويج عبر إعلانات تليفزيونية لمواد وأعشاب ووصفات علاجية غير مرخصة، أن هذا الإعلان كان منذ أكثر من 5 سنوات وذلك أثناء علاج الطبيب لزوجها.

وعلقت عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "اي تي سي" والذي تقدمة الإعلامية إنجي "علاقتي بالدكتور أحمد أبوالنصر علاقة طيبة، وهو كان يعالج زوجي من خشونة الركبة قبل 5 سنوات وربنا شفاه على ايديه".

وأضافت قائلة "الإعلان ده مش معمول إمبارح إتعمل من 5 سنوات وتم إذاعته كتير خمسين مرة"، مضيفة "الناس لما قالت ليه تشاركي فيه؟ قلتلهم خلاص اوقفوه بطريقتكم وأنا ماخدتش فيه أبيض ولا أسود أصلا وكنت رايحة عشان جوزى عنده خشونة في رجليه للعلاج عند الدكتور أحمد أبو النصر".

من جانبه قال زوج الفنانة فاطمة عيد شفيق خلال المداخلة الهاتفية "إعلان فاطمة من خمس سنوات وكنا رايحين عشان أعالج خشونة الركبة"، متابعا: "كان عندي خشونة جامدة والأدوية التقليدية كانت صعبة على المعدة ولما عرفت العلاج بالكركمين من خلال الإعلانات على التلفزيون، فروحنا نجرب ونفع معايا".

وتابع: "إداني مسحوق أحطه على الزبادي نصف معلقة ولما أنا خفيت طلبوا من الحاجة فاطمة إعلان قالت هعمله كادوه، وبقية الأعشاب اللي بيستخدمها مانعرفش عنها حاجة خالص تعاملنا كان في الكركمين بس".

وكانت نقابة الأطباء المصرية أصدرت بياناً بعد إلقاء القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي قام على مدار سنوات بالترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "إن "تلك الوصفات العلاجية ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين" غير مرخصة من وزارة الصحة .. مما تسبب بالإضرار بالصحة، وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي".

وتابع البيان "توجهت النقابة بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوي الوسط الطبي والمواطنين وقيامها بإلقاء القبض على المتهم" والشهير بـ"طبيب الكركمين".

ونوهت النقابة إلى أن "المدعو أحمد أبو النصر ليس طبيبا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء، وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب".

وناشدت نقابة الأطباء "المواطن المصري بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأي نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص، وكذلك تؤكد نقابة الأطباء على المواطن المصري بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية".

كما طالبت النقابة "وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية".

وخاطبت النقابة أعضاءها الأطباء "بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام.

كما أشارت نقابة أطباء مصر إلى أن "لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب استعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور".

وقالت إن لائحة أداب المهنة "تحظر على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار، كذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة".

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