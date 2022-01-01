محمد عبده يمازح الفنان عبدالمجيد عبدالله.. "لو أصقعك وحدة" (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان السعودي، عبدالمجيد عبدالله، عن إصابته بمرض المانير، أمام الجمهور خلال حفله أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عبدالمجيد عبدالله على المسرح إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ليعلن عبدالله عن إصابته بمرض المانير المسبب لالتهابات الأذن الداخلية ومن ثم شعور المريض بالدوار وعدم الاتزان.

وطالب عبدالمجيد عبدالله، جمهور حفل الرياض بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: "أدعو لي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت".

من جانبه، أردا الفنان محمد عبده تلطيف الأجواء فمازح عبدالله قائلًا: "يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. طيب لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير".

ورد عبدالله علي محمد عبده: "تلاقيني عند الجمهور هناك وإن شاء الله تعدي".

أبو نوره يمازح عبدالمجيد ويقوله ايش تعبك ،شايفك زي الجني

مافيك شي،وربي سعادة 😂😂#محمد_عبده #رياض_تريو_نايت pic.twitter.com/Lf3xeAHjvC — احساس فنان العرب (@mloookh_m) December 31, 2021

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