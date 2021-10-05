شمس البارودي تكشف سبب توقفها عن تغسيل الأموات

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي سبب توقفها عن المشاركة في تغسيل جثامين الأموات بعد قيامها بهذه المهمة الإنسانية أكثر من مرة، وكان آخرها تغسيل الفنانة هالة فؤاد التي توفيت عام 1993 بعد صراع مع المرض.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن شمس البارودي قولها، إنها وقفت على غسل جثمان والدتها وحماتها قبل سنوات طويلة، مضيفة: "استجبت لوصية هالة فؤاد بوقوفي على غسل جثمانها بعد إبلاغي بهذه الوصية من والدتها، ولكني كنت أرقد بعد أي غسل لمدة شهر أو شهرين من شدة الموقف".

وأضافت أنها سألت العلماء فأخبروها بأن رعاية بيتها وأولادها أولي من ثواب غسل الميت لأنها ترقد متعبة بعد ذلك فترة طويلة من هول الموقف، ومن حينها لم تعد تشارك في أي غسل للأموات.

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