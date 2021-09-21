مديحة حمدي تنعى سمير صبري وتعتذر: ده درس ليّ

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت نقابة المهن التمثيلية، ويوسف محمد، مدير أعمال الفنان سمير صبري، الأخبار التي ترددت عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، وتأكيدهم أن الأمر مجرد شائعات، وأن الفنان الكبير يتمتع بصحة جيدة.

وقال يوسف محمد، مدير أعمال سمير صبري، لـ«الوطن» إن الفنان القدير، بخير وبصحة جيدة «التلفون مش مع الأستاذ عشان يرد على كل أحباءه وأصدقاءه للاطمئنان عليه، لكن الحمدلله هو كويس جدًا».

وكانت الفنانة مديحة حمدي، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان سمير صبري، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من القلق لدى جمهور الفنان القدير وأصدقاءه بالوسط الفني، وظّل هاتف سمير صبري، منذ انتشار هذا الخبر، مشغولًا لفترة طويلة، بسبب تهافت الاتصالات عليه للاطمئنان.

أبدت الفنانة مديحة حمدي، اعتذارها عن الخبر الذي كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن وفاة الفنان القدير سمير صبري، معبرة عن آسفها في تصريحات لـ«الوطن» عن نشر خبر الوفاة، دون التأكد من مصدر المعلومة.

وقالت مديحة حمدي، «أنا شوفت حد كاتب على فيس بوك، خبر وفاة الفنان سمير صبري، وأنا للأسف كتبت على صفحتي، وده درس ليّ، لابد من تحري الدقة من الأخبار الصعبة، بعد ماكتبت الخبر، لقيت ناس بتكلمني بتقولي المعلومة غلط، وأنا بعتذر وهنزل بيان اعتذار على صفحتي».

وأشارت مديحة حمدي، إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

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