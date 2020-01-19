بعد عيد الميلاد و«قلبي».. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل والغيرة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

وسط صمت الطرفين، وتحفظهما على الرد، لم تتوقف أحاديث متابعي الوسط الفني خلال اليومين الماضيين، عن «قصة الحب الجديدة» بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثل أحمد العوضي الذي شاركها بطولة مسلسل «لآخر نفس» الذي عرض في رمضان الماضي.

وما قوى من تأكيد القصة هو عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الذي احتفلت به مطلع هذا الأسبوع، وبرز معظم الصور التي التقطت للفنانة بشكل جماعي مع نجوم ومع ممثلين وصديقات، باستثناء أحمد العوضي الذي جمعته صور وحده معها.

وخلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات ارتباط النجمة بالممثل، وثارت انتقادات تناولت عدم تناسب نجومية ياسمين مع ممثل في بدايه حياته، بينما اعتبر البعض ذلك «غيرة»، وهنأ الفنانة على فكرة الارتباط في حد ذاتها بعد انفصالها منذ نحو عام عن والد ابنيها سيف وياسمين والزوج الأول والوحيد في حياتها والتي قضت معه 19 عاماً.

واللافت أن ياسمين المعروفة بالرد المباشر على أي شائعة صمتت تماماً أمام كل التعليقات التي تؤكد وجود قصة حب في حياتها، ولم تنفِ على الإطلاق رغم أن التعليقات الصارخة طالت صفحاتها الرسمية، سواء على موقع تبادل الصور «إنستغرام» أو على صفحتها الشخصية على الـ«فيس بوك».

ودعم البعض وجود العلاقة بأكثر من تعليق متبادل بين ياسمين والعوضي، ومنها تعليق عبرت فيه عن حبها وقالت له بالايموشن «قلبي».

من ناحيته، لم يرد أحمد العوضي هو الآخر على كل ما أثير، سواء بالنفي أو التأكيد والتزم الصمت.

يشار إلى أن حفل عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة جمع حشداً من نجوم الفن والإعلام، ومنهم منى زكي وأحمد حلمي وشريف منير وكريم عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ومحمد عادل إمام وأحمد رزق وخالد الصاوي وحلا شيحة ونجلاء بدر ومحمد وكريم محمود عبدالعزيز وكندة علوش ورامز جلال وكريم فهمي وإنجي علي وهبة الأباصيري وفتحي عبدالوهاب والمخرج كريم السبكي، وآخرون.

يذكر أن ياسمين تحضر لمسلسل رمضاني جديد يكتبه السيناريست عمرو محمود ياسين ويخرجه مصطفى فكري، ويشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر. والمسلسل بعنوان «ونحب تاني ليه»، وتظهر ياسمين عبدالعزيز في العمل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها ويؤثر قرار الانفصال في أسرتها، ثم تتعرض لقصة حب وتحاول أن تتهرب منها.