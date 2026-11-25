دبي - الإمارات اليوم

قدمت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والرئيس الفخري للمجلس العربي للآثاريين العرب ومؤسسة «أناسي للإعلام»، ثلاث جوائز للباحثين والمتخصصين في مجالات الحفاظ على التراث، وذلك للعام السادس على التوالي، ضمن الدورة الـ29 للمؤتمر الدولي لاتحاد الآثاريين العرب، الذي عُقد بمدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية، تحت عنوان «دراسات في آثار الوطن العربي».

وسلم رئيس المجلس العربي لاتحاد الآثاريين العرب، الدكتور محمد الكحلاوي، الجوائز للفائزين خلال حفل افتتاح المؤتمر، وشملت ثلاثة أفرع، وهي: تأهيل المواقع والمباني التراثية، وتحفيز الوعي المجتمعي، ودور التطبيقات الحديثة في الحفاظ على التراث.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوي أن جائزة الشيخة اليازية تواصل دعم جهود الحفاظ على التراث العربي، وتقدير الباحثين والمتخصصين الذين يقدمون إسهامات علمية وميدانية في صون المواقع التراثية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمتها، وتوظيف التقنيات الحديثة في توثيقها وحمايتها.

وأوضح أن أفرع الجائزة الثلاثة تعكس تكامل مجالات العمل التراثي، من خلال دعم تأهيل المواقع والمباني وصون قيمتها الحضارية، وتشجيع مشاركة المجتمع في حماية التراث باعتباره جزءاً من الهوية والذاكرة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والوسائل الرقمية لتطوير آليات التوثيق والحفظ والتعريف بالموروث الحضاري.

وأشار إلى أن تنوع الفائزين وانتماءهم إلى مؤسسات علمية ومهنية في عدد من الدول العربية يعكس رسالة الجائزة في تجاوز حدود التكريم إلى دعم التجارب الجادة، وتحفيز تبادل الخبرات، وإبراز النماذج المتميزة في العمل الميداني والبحث العلمي والتواصل المجتمعي واستخدام التقنيات الحديثة.

كما أعرب، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة المجلس، عن تقديره للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان على دعمها المتواصل للمبادرة، وما تمثله من تشجيع للكفاءات العربية وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه حماية التراث ونقله إلى الأجيال المقبلة.