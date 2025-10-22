18 جراحة مجانية ضمن برنامج «عملية الابتسامة الإماراتية»

تواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية برنامجها الجراحي لعلاج المرضى الذين يعانون تشوهات الشفة أو سقف الحلق، والذي يستضيفه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث تم إجراء 18 جراحة مجانية خلال أكتوبر الجاري من إجمالي 63 مريضاً خضعوا للفحص، وذلك في إطار الدورة التاسعة من البرنامج.

ويجسد التعاون مع كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ هذا البرنامج الحرص على توفير رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية للمرضى دون أي تكلفة.

وإلى جانب الجراحات تلقى المرضى تقييمات للنطق ورعاية طبية للأسنان، وإرشادات تغذية، ودعماً من تخصص طب الأطفال.

وتعد «الشفة المشقوقة» و«شقّ سقف الحلق» من أكثر الحالات الخلقية شيوعاً على مستوى العالم، وتحدث عندما لا تلتحم أجزاء الشفة أو سقف الحلق معاً أثناء الحمل، وإضافة إلى تأثيرها على المظهر الخارجي، قد تؤثر هذه التشوهات في قدرة الشخص على الأكل، أو الكلام، أو التنفس، وقد تؤدي إلى التهابات الأذن ومشكلات الأسنان.

ومع التدخل الجراحي في الوقت المناسب والرعاية الشاملة التي تتضمن خدمات طبّ الأسنان وتقويم الأسنان، وعلاج النطق، واستشارات التغذية، والدعم النفسي والاجتماعي، يمكن للأطفال والبالغين المصابين بهذه التشوّهات أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية مزدهرة.

وأجرى فريق «عملية الابتسامة» الطبي متعدد التخصصات في الخامس من أكتوبر الجاري تقييماً لـ63 مريضاً في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والتقى كل مريض بممرض، وطبيب أطفال، وطبيب تخدير، وجراح، وطبيب أسنان، وأخصائي تقويم أسنان، وأخصائي تغذية، وأخصائي علاج نطق، وقد أسهمت هذه التقييمات المنسقة في توجيه عملية اختيار الحالات للجراحة وربط الأسر بمسارات رعاية مستمرة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

وقدم المتطوعون الطبيون من مبادرة «عملية الابتسامة الإماراتية» الرعاية للمرضى على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، مع التركيز على جراحات الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق، أو إحداها.

ويجمع البرنامج هذا العام 38 متطوعاً طبياً من «عملية الابتسامة» من داخل دولة الإمارات، بمن فيهم أطباء، وممرضون، وأطباء أسنان، ومقيمون، إضافة إلى ممرضتين من خارج الدولة، بدعم من أربعة طلاب متطوعين.

كما يخصص عدد من مقدمي الرعاية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وقتهم في تخطيط ودعم الجراحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقود الإشراف الطبي الدكتور مهدي شكوكاني، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في معهد الجراحة التخصصية المتكاملة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والمتطوع المعتمد دولياً لدى «عملية الابتسامة»، لضمان أعلى معايير السلامة والرعاية التي تركز على المريض.