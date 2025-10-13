حملة للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار «أكتوبر الوردي شهر من أجلها»

أطلقت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار «أكتوبر الوردي - شهر من أجلها»، والتي تستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، في جامع الشيخ زايد الكبير، ضمن فعاليات «عام المجتمع».

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر، باعتباره أحد أهم عوامل الوقاية والعلاج، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة النسائية بين أفراد المجتمع.

وانطلقت فعاليات الحملة بسباق «صحة الوردي» الذي شهد مشاركة أكثر من 2000 متسابق ومتسابقة من الفئات العمرية المختلفة.

وشملت الفعاليات افتتاح «القرية الوردية المجتمعية» التي ضمت مجموعة متنوّعة من الأنشطة والبرامج التوعوية الممتدة على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت الحملة توفير خدمة شاحنة تصوير الثدي «Mammogram Truck» لتسهيل عمليات الكشف المبكر على النساء، إضافة إلى شاحنة التبرع بالدم لدعم المبادرات الصحية وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي.

وستتضمن الحملة جلسات توعوية متخصصة، من بينها جلسة حوارية مع خبراء الصحة، وجلسة حول التغذية الصحية، وجلسة عن الصحة النفسية، إلى جانب جلسة مخصصة للناجين من سرطان الثدي، وجلسة توعوية حول دور التجارب السريرية في علاج المرض.

وأكدت شركة «صحة» أن شهر أكتوبر يُعد فرصة مهمة لتجديد الوعي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء حول العالم.

ونظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية مبادرة توعوية حول سرطان الثدي تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة ومتطوعي منظومة «كلنا شرطة»، في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وقاعة المربعة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

واشتملت المبادرة على ورش توعوية للمنتسبات، ركزت على تعزيز الصحة النفسية والتوعية بمختلف الأمراض، وأهمية الفحص المبكر للمرض، وسُبل الوقاية، والعوامل المؤثرة في الإصابة، وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لسيدات تجاوزن المرض بالإصرار والإيجابية، والإقلاع عن التدخين وفهم مخاطره.

كما شملت عروضاً تعريفية وفحوصاً طبية مجانية قدمها ممثلو مراكز إسعاد المتعاملين من مختلف المؤسسات الصحية، تناولت أبرز الإرشادات المتعلقة بطرق الوقاية.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنفذها شرطة أبوظبي على مدار العام، تعزيزاً لرسالتها في نشر الوعي الصحي والمجتمعي.

كما نفذت فعالية في نادي ضباط العين، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان ودائرة الصحة وبنك الدم الإقليمي ومستشفى توام ومجموعة برجيل القابضة، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، وعدد من الضباط والمنتسبات.

واشتملت الفعالية على معرض مصاحب لعدد من الجهات والمستشفيات والعيادات الطبية، حيث تم عمل فحوص طبية وتقديم الإرشادات بطرق الوقاية، وأهمية فحص الماموغرام.

كما شاركت جمعية الإمارات للسرطان في مسيرة للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى توام وعدد من الجهات الصحية والمجتمعية والفرق التطوعية بحضور 450 مشاركاً.

وحضر الفعالية التي جابت منطقة النيادات ممثلون عن الجهات المشاركة، وعدد من المتطوعين وأفراد المجتمع.

وأكد الدكتور سالم بن ركاض أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الصحة العامة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مشيراً إلى أن مشاركة الجمعية في المسيرة تأتي تأكيداً على التزامها بدورها المجتمعي في الوقاية والتوعية.