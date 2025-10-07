«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الثامن لكبار المواطنين

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية «الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025»، تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء» تزامناً مع اليوم الدولي للمسنين، في مركز أبوظبي للطاقة.

وجاء الملتقى تجسيداً للدور المحوري الذي يضطلع به كبار المواطنين في إثراء مسيرة التنمية المجتمعية.

حضر الملتقى، وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، ومدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، وكبار المسؤولين من القطاع الاجتماعي، بجانب المديرين التنفيذيين والشركاء الاستراتيجيين، وعدد من كبار المسؤولين على مستوى الدولة من القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي، وفريق عمل المؤسسة والمشاركين والمنظمين.

وأكّدت سناء بنت محمد سهيل، أن «الملتقى يُمثّل محطة مهمة لتجديد العهد مع قيم الوفاء والتقدير المتبادل بين الأجيال، وترسيخ مكانة كبار المواطنين»، وقالت إن كبار المواطنين ركيزة أساسية في نسيج المجتمع الإماراتي، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

من جانبه، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن «كبارنا في أبوظبي هم الأكثر سعادة، كما أنهم من أكثر الفئات العمرية رضاً».

وأضاف أن «مجتمعات العالم تشهد تقدّماً في الأعمار وارتفاعاً في نسب كبار السن، ونحن جزء من هذه التحولات»، مؤكداً أن «أساليب الرعاية والاهتمام بكبارنا يجب أن تتطور لتواكب هذه التغيرات، وتلبّي احتياجاتهم المتجددة بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة».

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإنسانية التي يتجاوز فيها عدد من هم فوق الـ60 أي فئة عمرية أخرى، مشيراً إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد أنه بحلول عام 2050، هناك واحد من كل ستة أشخاص سيكون فوق الـ65، لافتاً إلى أن هذه الأرقام لا تُمثّل مجرد إحصاءات، بل تُعدّ نداء عالمياً لإعادة التفكير في كيفية صياغة السياسات وأنظمة الرعاية، بما يُمكّننا من تلبية احتياجات كبار المواطنين ودعمهم بالشكل الصحيح والملائم لكل مرحلة من مراحل الشيخوخة.

وأشار إلى أن كبار السن ليسوا مجموعة متجانسة، بل يندرجون ضمن فئات متعددة لكل منها احتياجاتها المختلفة، ففي هذا السياق، قامت هيئة الإحصاء السنغافورية بتصنيف كبار السن إلى أربع فئات: تشمل الفئة الأولى كل من يبلغ 65 عاماً فما فوق، والثانية «الصغير الكبير»، وهم من (65 - 74 عاماً)، والثالثة «المتوسط الكبير» (75 - 84 عاماً)، أما الفئة الرابعة فهي «الكبير الأكبر» (85 عاماً فما فوق)، ويُسهّل هذا التصنيف تحديد طبيعة ومتطلبات كل مرحلة عمرية، ويساعد في صياغة السياسات والبرامج الأكثر ملاءمة لتلبية احتياجاتها المتجددة.

وأضاف أنه منذ خمس سنوات كان التركيز الأساسي في خدمات كبار المواطنين منصباً على الرعاية الصحية، والمعاش التقاعدي، والدعم الأسري، وهي عناصر مهمة وضرورية لاتزال تحافظ على مكانتها، غير أن واقع اليوم يفرض احتياجات جديدة تتطلب نظام رعاية أكثر شمولية ومرونة، وقادراً على مواجهة التحديات المتجددة، فعلى سبيل المثال، أصبحت الرعاية الصحية أكثر تعقيداً وتطوراً مع انتشار خدمات التطبيب عن بُعد، والاستشارات الرقمية، والعلاجات التخصصية، مثل علاجات الخرف والذاكرة، وعلاجات التأهيل الحركي وغيرها.