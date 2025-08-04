ورشة عمل لتشكيل مستقبل الروبوتات العلاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نظّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أكين للروبوتات، ورشة عمل تصميمية هي الأولى من نوعها، جمعت أصحاب الهمم وعائلاتهم، والمعالجين، وأفراداً من المجتمع، وأعضاء من مجلس شباب تريندز للمشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل الروبوتات العلاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي المبادرة ضمن إطار «عام المجتمع» والتعاون المشترك بين الجهات الثلاث، بهدف تعزيز الوعي، وتمكين أصحاب الهمم.

وتؤكد الورشة الالتزام المشترك بالاستفادة من التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع، من خلال تصميم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في خلق بيئة تفاعلية، تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتجاربهم، ما يضمن أن تكون الروبوتات العلاجية المستقبلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفعلية.

وتمكن المشاركون من تقديم أفكار ومقترحات قيّمة حول كيفية تطوير هذه الروبوتات لتكون أكثر فاعلية وإنسانية، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزّز قدراتها العلاجية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد عبدالله العلي، أن الورشة تُجسّد التزام «تريندز» بتسخير البحث العلمي والابتكار لخدمة المجتمع.

وقال إن التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أكين للروبوتات، يعكس رؤية مشتركة لمستقبل يتم فيه تمكين أصحاب الهمم بشكل كامل من خلال الحلول التكنولوجية المبتكرة.