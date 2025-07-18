«أوقاف دبي» تعتمد توزيع 35.7 مليون درهم للقُصَّر

قرّر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي توزيع أرباح نقدية بقيمة 35.7 مليون درهم، يتم صرفها خلال السنة المالية 2025، بما يعادل 3.5%، وبزيادة تقارب 16% مقارنة بالسنة الماضية، وترحيل مبلغ 14.3 مليون درهم لحساب الاحتياطي، إذ بلغ صافي الرصيد المتاح للتوزيع 50 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ١٠ للمجلس للعام الجاري، الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الإدارة عيسى الغرير، وبحضور أعضاء المجلس، والأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية والمشاريع الحيوية التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب مناقشة تقرير الأداء المالي الخاص بأرباح القُصَّر لعام 2024.

واستعرض المجلس الملامح الرئيسة لأداء المؤسسة في إدارة أموال القُصَّر، بما يعزز من استدامة العوائد الاستثمارية، ويحقق أعلى درجات الشفافية والمسؤولية تجاه هذه الفئة.

وعرض المجلس تقرير الإدارة وأرصدة القُصَّر في نهاية عام 2024، حيث بلغت 1.022 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات 64 مليون درهم، والمصروفات 14 مليون درهم.

واستعرض الاجتماع أبرز المشاريع الاستثمارية التي تنفذها المؤسسة، وفي مقدمتها مشروع مول الخوانيج، الذي يعد من المبادرات الرائدة للمؤسسة لتعزيز العائدات المؤسسة، وتنمية أموال الوقف بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة دبي، وأشاد المجلس بمعدلات التنفيذ في المشروع، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى المعايير.

وأكد عيسى الغرير أن المؤسسة تعمل ضمن رؤية شاملة تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتنمية المشروعات الوقفية بما يخدم المجتمع، ويعزز من منظومة التكافل الاجتماعي، ويحقق التنمية المستدامة وفق رؤية دبي 2030.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، علي المطوع، أن المؤسسة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية الوقف وإدارة أموال القُصَّر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأثر المجتمعي.