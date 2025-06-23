«سر بأمان» تُوعي المجتمع بمخاطر المخدرات

أكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، أن مبادرة «سر بأمان»، إطار شامل يعمل على زيادة الفهم والوقاية والتعاون الحكومي والمجتمعي، لحماية المجتمع من تبعات تعاطي المخدرات، خصوصاً في ما يتعلق بالسلامة المرورية، لافتاً إلى نجاح مبادرة سر بأمان في تحقيق أهدافها عبر تطبيق آلية دقيقة لتدريس المنهج باللغات العربية والإنجليزية والبشتوية والأوردية والماليالامية، إذ أسهمت في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية في صحة الإنسان وسلامته، وإيصال هذه الرسالة إلى قطاعات واسعة من المجتمع.

وأشاد بالجهود والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي، والمؤسسات المجتمعية المعنية لتعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات ومعالجة الإدمان عليها، ووقاية المجتمع من تداعياتها الخطرة على الشباب، إسهاماً في حماية الجميع، وتحقيق الهدف الأسمى في خلق مجتمع الأمن والأمان.

وأكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، اهتمام المؤسسة بدعم المبادرة، من خلال التعاون مع شرطة أبوظبي في تقديم لغة الإشارة لأصحاب الهمم من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، ما أسهم في نشر المبادرة بين المتقدمين من فئة الصم، وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور، إلى جانب التوعية بأضرار المخدرات.

وخلال أربع سنوات، استفاد 1.5 مليون شخص من المبادرة التي قدمت خدماتها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب القيادة على مستوى الدولة، والمتقدمين في إمارة أبوظبي للحصول على رخصة القيادة، ضمن المنهج المعتمد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والتي تعاونت في تنفيذها مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.