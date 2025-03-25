توعية العاملين في المنشآت الهندسية بأنظمة منصة «تم»

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن، ورش عمل خلال الربع الأول من العام الجاري، استهدفت توعية العاملين في المنشآت الهندسية بنظام تقييم الأداء والتميز الهندسي وأهدافه وطرق القياس، ونظام وتعليمات التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المهندسين والمنشأة الهندسية تقديمها في طلب القيد، وتقييم الأداء والتصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة القيد والتصنيف.

ودعت المهندسين والمنشآت الهندسية من شركات مقاولات ومكاتب استشارية هندسية، إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين من خلال منصة «تم» للحصول على البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها مختلف بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء.

وحثت المهندسين أصحاب النشاط على ترقية فئة القيد من مهندس مزاول إلى مهندس متخصص، حيث إنها تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم المهنية، وتؤكد كفاءتهم وخبرتهم ومعرفتهم بالتشريعات واللوائح والأدلة الفنية الهندسية الصادرة من الدائرة في مجال تخصصهم، ما يعكس التزام المهندسين بالتميز المهني والمساهمة في تطوير قطاع الهندسة.