«الخدمات الاجتماعية» في دبا الحصن تطلق «ميلس العيلة»

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في دبا الحصن إطلاق مسابقتها الرمضانية «ميلس العيلة»، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية خلال شهر رمضان.

وتركز المسابقة على تقوية العلاقات الأسرية وتعزيز روح المحبة والمودة بين أفراد الأسرة خلال رمضان، وتشجيع المشاركين على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزز التفكير وغرس القيم الأخلاقية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وقال مدير فرع دبا الحصن بدائرة الخدمات الاجتماعية، عبدالله سبيعان، إن رمضان شهر مثالي لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، ومن خلال مسابقة «ميلس العيلة» نسعى إلى نشر القيم الإيجابية والتشجيع على الابتكار والوعي الديني، ما يعزّز روح التآزر والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات. وأكّدت الاختصاصية الاجتماعية والمسؤولة عن المسابقة، الدكتورة مريم المنصوري، أن تفاصيل المسابقة متوافرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال استفساراتهم عبر رقم التواصل الخاص بالمسابقة: (0501075858).

وفي الختام، سيحصل ثلاثة فائزين في نهاية كل مرحلة من مراحل المسابقة على جوائز مادية وعينية قيّمة، وتؤكد الدائرة أن «ميلس العيلة» ليست مجرد مسابقة، بل دعوة حقيقية لاستثمار الشهر الفضيل في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون التي تميّز مجتمع الإمارات.