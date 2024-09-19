«الشؤون الإسلامية» تفتح باب التسجيل لموسم الحج للمواطنين

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بدء موعد التسجيل لموسم الحج المقبل 1446هـ/2025م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري، داعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى المبادرة بالتسجيل خلال تلك الفترة، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة واستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الهيئة أن من شروط الحصول على تصريح الحج للموسم المقبل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً، وأن المتقدم لم يحج خلال آخر خمسة مواسم حج.

وأوضحت أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، تكون الأولوية في منح تصاريح الحج لمن لم يسبق له الحج من أصحاب الهمم، وأصحاب الأمراض المستعصية، والأكبر سناً، والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة من لهم أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني.

وكشفت أن حصة الدولة لموسم الحج المقبل 1446هـ تبلغ 6228 حاجاً تم تخصيصها من قبل الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة إنها تلتزم بضمان تقديم حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم أفضل البرامج والخدمات للحجاج من خلال الرقابة والتفتيش والتدقيق على كل العقود الخدمية، والتأكد من صحتها وتشمل السكن، والمواصلات، والتغذية والإعاشة، إضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل فرق تفتيش مختصة لتقييم الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، لافتة إلى أنها تعتمد دراسة أسعار تأدية الحج وفقاً لحالة السوق لهذا الموسم عبر لجنة التراخيص، وتعمل على توفير برامج تتناسب أسعارها مع أصحاب الدخل المحدود من خلال دعم الحملات المساهمة في «برنامج الحج الاقتصادي».

وبينت الهيئة أنها تسعى بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإصدار تصاريح الحج وبطاقات «نسك» لضمان تنظيم دخول الحجاج وتوفير كل التسهيلات لهم خلال أداء المناسك، إضافة لتجهيز المواقع والمخيمات المطورة في المشاعر المقدسة من خلال استقطاب أفضل الشركات والمؤسسات، وتشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة لضمان سعادة وراحة وأمان حجاج الدولة، بجانب توفير كل الخدمات الطبية والشرعية واللوجستية لحجاج الدولة وفق أعلى المواصفات والمعايير.