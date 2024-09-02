تدشين «مدرسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي» في الأردن

افتتح الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مدرسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي للتعليم الأساسي، في منطقة سويمة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تم تشييدها على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقال الشيخ محمد النعيمي، إن مسيرة العمل الخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة تتواصل مستلهمةً فصول نجاحها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومترجمةً أسمى معاني الأخوّة والتضامن من خلال عمل المؤسسات الخيرية الإماراتية ومن أهمها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تجاوز عطاؤها 40 عاماً، ولها حضور مميز في دعم التعليم داخل دولة الإمارات وفي أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأضاف: «ندشن اليوم صرحاً من صروح العلم في المملكة الأردنية الهاشمية، يتيح الفرصة لأبنائنا وبناتنا لتحقيق أحلامهم وبناء مستقبلهم، وهو ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي موّل المشروع على نفقة سموه الخاصة».

وأعرب الشيخ محمد النعيمي عن شكره لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، والديوان الملكي الأردني، على منح قطعة الأرض التي بُنيت عليها المدرسة، والتي شكّلت بذرة الخير لبدء هذا المشروع، وعبّر عن أمله أن يكون المشروع خطوة مهمة على دروب العطاء تليها خطوات أخرى لبناء مدارس إعدادية وثانوية.

وأكد أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم وتنمية المجتمعات وتعزيز التعليم، الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، كشف الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية الدكتور خالد الخاجة جاهزية المدرسة لاستقبال 230 طالباً في مرحلة التعليم الأساسي، عبر ستة فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، إضافة إلى غرفتين للمعلمين، ومختبر حاسوب متطور، إلى جانب مختبر علوم، وغرفة تحكم ومراقبة، ومطعم، وساحات خارجية مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية.