13.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» على تعليم أبناء الأسر المعسرة

ذكر تقرير أصدرته الإدارة المالية في «بيت الخير» أن الجمعية أنفقت على دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة ومحدودة الدخل خلال العام الدراسي الماضي، من 15 أغسطس 2023 حتى منتصف أغسطس 2024، مبلغ 13.568.210 مليون درهم، استفاد منه 1774 طالباً في مختلف المراحل الدراسية، غلب عليه تسديد رسوم مدارس كان أصحابها مهددين بعدم القدرة على استكمال التعليم. وأسهم مشروع «تيسير» في تغطية 5.662.675 ملايين درهم من مصروفات التعليم، وهو المشروع الرئيس ضمن برنامج «تعليم»، ويعنى بدعم الطلبة المعسرين من أبناء الأسر محدودة الدخل التي تعجز عن تسديد رسومهم التعليمية في مختلف المراحل، وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من «تيسير» 928 طالباً جلهم من طلبة المدارس.

كما أنفقت الجمعية 4.744.575 ملايين درهم على دعم الطلبة المحتاجين من أصل المنحة السنوية التي يقدمها بنك دبي الإسلامي لها، ضمن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من هذا المبلغ 521 طالباً، منهم 411 طالب مدرسة استفادوا بقيمة 3.594.651 ملايين درهم، و103 طلاب جامعيين استفادوا بقيمة مليون و118.286 ألف درهم. وتوزع المبلغ المتبقي وقيمته 3.160.960 ملايين درهم على مبادرات عدة لدعم التعليم، فقدمت جامعة دبي من حصيلة التبرعات التي جمعتها مع «بيت الخير» 487.211 ألف درهم، وقدمت هيئة الطرق والمواصلات 88.810 ألف درهم، وقدم وقف الجامعات الذي خصصته محاكم دبي للتعليم 70 ألف درهم، وقدم صندوق الأيتام 57.934 ألف درهم، بينما تم إنفاق البقية من زكاة أفراد متفرقين، ساعدوا بها 126 طالباً، منهم 86 طالباً تبنى دعمهم محسن واحد بقيمة 668.668 ألف درهم.