246 مليون درهم مشاريع «الأعمال الخيرية العالمية»

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، خلال اجتماع مجلس الأمناء في مقرها بعجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، أن حجم المشاريع التي أطلقتها داخل الإمارات وخارجها تجاوز 246 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

وشكر الشيخ محمد النعيمي أصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا بسخاء في دعم مشاريع الهيئة، فكان عطاؤهم جسراً لتنفيذ آلاف المشاريع الخيرية التي تخدم المجتمعات النائية وتعزز جودة حياة أفرادها، مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب مشاريع حفر الآبار ومشاريع الأسر المنتجة ودعم الشباب العاطلين عن العمل، وغيرها من المبادرات والمشاريع.

كما شكر فرق عمل الهيئة داخل دولة الإمارات وخارجها، منوهاً بتعاون الجميع.

وأشار إلى أن إنجازات النصف الأول مبادرات عظيمة كان لها أثر كبير في نفوس المحتاجين، وغيّرت معادلة الفقر في قرى انقطعت بها السبل، فحولت حياة الأيتام إلى قصص نجاح، ومعاناة الأسر الفقيرة إلى أمل نحو حياة جديدة، وهذا لم يكن لولا تكاتف جهود الجميع من قطاعات وإدارات وأقسام ومكاتب عملت جميعها بإخلاص، وكان هدفها الأسمى فعل الخير والعطاء.