52.2 ألف زيارة رقابية لبلدية دبي في النصف الأول

نفذت بلدية دبي 52 ألفاً و233 زيارة وجولة تفتيشية في مجال البيئة والصحة والغذاء ضمن الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استهدفت الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، في بيان صحافي، أمس، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طوال أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة وتعزز الأمن الغذائي في إمارة دبي، إضافة إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وحمايته من مخاطر الصحة العامة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجودة للحياة.

وقالت: «إن قطاعات الغذاء والبيئة والسلامة تَشغل أولوية رئيسة ضمن مهام عمل بلدية دبي، ونعمل باستمرار على تطويرها والحفاظ على استدامتها، والرقابة المتواصلة عليها لضمان توفير أفضل مستويات الأمان وجَودة الحياة لكل سكان الإمارة، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتقدمة التي تتيح لكل المنشآت والمشاريع النمو بالتوازي مع الالتزام التام بكل المعايير والشروط واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي».

وأشار البيان الصحافي إلى أن الزيارات الرقابية للبلدية تضمنت 26 ألفاً و566 زيارة رقابية، استهدفت المنشآت الفندقية، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والمساكن العمالية والأسواق المجتمعية، والتدقيق على سلامة المباني والأماكن العامة، ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافة إلى المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة.

كما كشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الاستهلاكية المعتمدة، فضلاً عن الرقابة على مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.