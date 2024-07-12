«نور دبي» تطلق برنامج «التطبيب عن بُعد» لتعزيز جهود مكافحة العمى

أعلنت مؤسسة «نور دبي» عن تحولات جذرية مهمة في برامجها الصحية الوقائية والعلاجية التي تنفذها في شتى أنحاء العالم، ضمن رسالتها وأهدافها الإنسانية الرامية إلى حماية المجتمعات، لاسيما المحتاجة منها، من الإصابة بالعمى ومسببات ضعف وفقد البصر.

وكشفت عضو مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «نور دبي»، الدكتورة منال تريم، تفاصيل التحول الجديد، وهو توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، بما فيها الاستشارات الطبية عن طريق «برنامج التطبيب عن بُعد» الذي استحدثته أخيراً.

وأكدت أنه من شأن هذا التحول توسيع نطاق عمل المؤسسة، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج علاج أمراض العيون وضعف وفقد البصر الذين وصلوا منذ انطلاق «نور دبي» عام 2008 حتى العام الجاري إلى أكثر من 33 مليون شخص حول العالم.

وذكرت أن البرنامج المستحدث سيبدأ تنفيذه في جمهورية نيبال، بالتعاون مع «نيبال نيترا جيوتي سانغ» (NNJS)، وهي منظمة غير ربحية تمثل حكومة نيبال، ومجلس الرعاية الاجتماعية في نيبال في أنشطة العناية بالعيون.

وأوضحت الدكتورة منال تريم أن البرنامج سيعزز أيضاً جهود الوصول إلى رعاية العيون في المناطق النائية والريفية في نيبال على مدى ثلاث سنوات عبر 15 مركزاً صحياً، ويشمل ذلك الرعاية الأولية واستشارات الخبراء والتدريب.

وحول قيمة العمل والجهود الكبيرة التي ستقوم بها مؤسسة «نور دبي» في نيبال، استعرضت الدكتورة منال تريم، بعض التقديرات التي تشير إلى أن هناك 6.8 ملايين شخص يعانون فقدان البصر، حيث يتوافر 8.4 أطباء عيون لكل مليون من السكان، منوهة بأنه في نهاية فترة السنوات الثلاث للمؤسسة هناك، فإنه من المتوقع أن يقدم البرنامج رعاية أولية محسّنة للعيون لنحو 433 ألف مريض في 15 مركزاً للعيون، وأن يتيح إجراء مراجعات استشارية متخصصة لنحو 82 ألف فرد، من خلال التطبيب عن بُعد في الفترة نفسها.

وقالت: «سيركز البرنامج أيضاً على تنمية الموارد البشرية وتمكين المجتمع المحلي من خلال تدريب 15 من أطباء العيون المساعدين، وستة أطباء عيون على تقنيات وممارسات التطبيب عن بُعد. وإضافة إلى ذلك سيعمل البرنامج على تحسين البنية التحتية الصحية بشكل أكبر من خلال ربط 15 مركزاً أولياً للعيون، ومركزين للعيون من الدرجة الثالثة، لتعزيز الخدمات، بكلفة قدرها مليون و70 ألفاً و252 درهماً على مدى ثلاث سنوات، حيث من المتوقع أن يستفيد من البرنامج في نيبال أكثر من 11 مليون شخص».

وأضافت أن التحول الجديد في مؤسسة «نور دبي» واستحداث برنامج التطبيب عن بُعد في مجال طب العيون للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة، يتماشى مع توجهات الأمم المتحدة بشأن تسريع أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا ذات التأثير الدافع في قضايا الصحة العالمية، بما في ذلك تحسين إمكانية الوصول إلى رعاية جيدة للعيون والاستثمار في رأس المال البشري، ونضج البنية التحتية، إلى جانب خفض كلفة تقديم الخدمات الصحية بشكل كبير، وتحسين كفاءة الرعاية الصحية، وغير ذلك من أهداف عالمية.