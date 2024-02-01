انطلاق الدورة الـ 22 من مهرجان سنابل المحبة في الشارقة

انطلقت في الشارقة أمس، فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان سنابل المحبة، الذي تنظمهُ مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على مدار ثلاثة أيام، بحضور ورعاية الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة.

ويعود ريع المهرجان هذا العام لتغطية الرسوم المدرسية لـ30 طالباً من ذوي الإعاقة الذهنية، علماً أن متوسط كُلفة الطالب الواحد الفعلية، خلال العام الدراسي تبلغ 30 ألف درهم، حيث تقدم المدرسة خدماتها لـ300 طالب من ذوي الإعاقة.

وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع من خلال توفير الخدمات كافة التي تتوافق مع احتياجاتهم.

وقال إن إقامة الفعاليات والمهرجانات الهادفة بما فيها مهرجان سنابل المحبة، الذي تنظمه مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية والدمج الاجتماعي وتحفز أفراد المجتمع على المساهمة في تقديم الدعم لتمكين وتعليم ذوي الإعاقة.

من جانبها، أكدت مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم اليافعي، حرص المدينة الدائم على تنمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات محلياً وعربياً ودولياً بهدفِ الارتقاء المستمر بالخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت: «واظبت المدينة منذ عام 1998 على تنظيم مهرجان سنابل المحبة بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية، عبر مساهمة أفراد المجتمع في دعم تعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة وفق أفضل الممارسات في مجال التربية الخاصة».

كما أكدت أن «الخدمات الإنسانية مستمرة في تأدية رسالتها بالتعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع».