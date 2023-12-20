بلدية دبي تطلق تحديث الخطة الاستشرافية

أطلقت بلدية دبي تحديث خطة استشراف المستقبل، التي ترسم خارطة طريق لتخيل وتصميم وتنفيذ مستقبل دبي ضمن نطاق العمل البلدي، وفق نموذج المدن المستدامة المستقبلية التي يُشكل الإنسان محورها المركزي وتمثل جودة الحياة غايتها العليا.

وتهدف الخطة إلى تصميم مستقبل تحوّلي لدبي كمدينة رائدة في الابتكار والرفاه الاجتماعي والتخطيط الإيجابي.

وتسهم الخطة في رسم ملامح مستقبل مدينة مستدامة استناداً إلى ثلاثة محاور هي تصميم المستقبل الحضري العصري، وتعزيز البنية التحتية المستدامة، والارتقاء بالصحة وجودة الحياة.

وتحدد خطة استشراف المستقبل لتصميم المستقبل الحضري العصري في مجموعة من العوامل، مثل المدينة الخضراء الذكية، ومواجهة الاحتباس الحراري.

وأعلنت البلدية عن إطلاق حاضنة لتجارب ومشاريع تُعنى بالمستقبل من خلال مبادرة مختبر مستقبل المدينة، الذي سيسهم في تشجيع الشركات على تبني حلول المستقبل وتجربتها.

وقال المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري: «تُشكل خطوة خطة استشراف المستقبل لبلدية دبي التي توفر 60% من خدمات دبي عبر 14 قطاعاً متخصصاً وأكثر من 160 خدمة، خطوة نوعية على مسار تحقيق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية بحيث تكون دبي رائدة مدن المستقبل في تمكين المجتمع ومرونة الاقتصاد واستمرارية التنمية واستدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة وفق قيم الاستباقية والإيجابية والتنافسية والمشاركة التي نعمل بها في بلدية دبي».

وأضاف أن «المستقبل يُصنع ولا يُنتظر في فكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجيتنا لاستشراف المستقبل تنطلق من هذه الرؤية لتصمم مجتمعات مستدامة محورها الإنسان».

وصممت البلدية خطة استشراف المستقبل الخاصة بها وفق منهجية شاملة استفادت من أفضل الممارسات العالمية والمحلية في استشراف المستقبل، وتضمنت 120 مشروعاً موزعة على مهام البلدية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان بلهول، أن منظومة استشراف المستقبل في بلدية دبي تتماشى مع فكر مؤسسة دبي للمستقبل وجهودها ورؤيتها المستقبلية، ما يؤكد أهمية التعاون المشترك والعمل على توحيد الرؤى وخطط العمل لإطلاق وتطوير مبادرات ومشاريع نوعية لتبقى دبي رائدة مدن المستقبل.

وأضاف: «شراكتنا مع بلدية دبي ترتكز على الإيمان بالمستقبل والحرص على تحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بأهمية تبني ثقافة التفكير التصميمي، وتعزيز الريادة والابتكار والتطوير المستمر وتطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل في دبي، إضافة إلى تمكين المواهب والكفاءات والخبراء ومصممي المستقبل وتعزيز موقع دبي مختبراً عالمياً لأفكار المستقبل الواعدة».