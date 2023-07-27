«أوقاف دبي» تفتتح «وقف قرطاس» لدعم التعليم

افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، «وقف قرطاس» الخيري، الذي يهدف إلى دعم التعليم ومساندة الطلبة غير القادرين، الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم.

ويأتي «وقف قرطاس» ضمن مشروعات المؤسسة الوقفية، التي يخصص ريعها لتغطية المصروفات الدراسية، وسد الاحتياجات التعليمية للطلبة من أبناء الأسر محدودة الدخل، لضمان استكمال دراستهم، وقد أطلقت المؤسسة مشروع وقف قرطاس ضمن حملة «وقفك بركتك»، التي أعلنتها منذ بداية عام 2021.

ويتكوّن المشروع من فيلا سكنية مجهزة بكامل المرافق، أقيمت على مساحة 9800 قدم مربعة في منطقة ند الحمر، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض بأربعة ملايين و400 ألف درهم، بعائد استثماري سنوي يبلغ 6% من القيمة الإجمالية للمشروع.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، إن دعم قطاع التعليم في المجتمع يأخذ حيزاً أساسياً من اهتمامات المؤسسة، لذا فقد حرصنا على إطلاق الاستثمارات الوقفية التي تدعم التعليم، وتوفر احتياجات الطلبة المتعسرين، ليتمكنوا من مواصلة تحصيلهم الدراسي لرفد المجتمع بالكفاءات البشرية، وضمان مستقبل أفضل لأفراده.

وأكد المطوع أن إنجاز الوقف تم بفضل الإسهامات المجتمعية والمشاركة الجماعية من مختلف فئات المجتمع، وقد تم إنجازه قبل الوقت المحدد للتسليم، وهو ما يشير إلى ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية العمل الوقفي، ودوره في تحقيق التوازن الاجتماعي، ولفت المطوع إلى أن المؤسسة مستمرة في إطلاق المبادرات الخيرية الرامية إلى دعم قطاع التعليم في المجتمع، وتشييد المشروعات الوقفية التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت «أوقاف دبي» قدمت خلال العام الماضي منحاً دراسية ودعماً تعليمياً للطلبة المستحقين بقيمة 4.9 ملايين درهم لعدد 2250 طالباً وطالبة، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي في 11 مؤسسة وجهة تعليمية.