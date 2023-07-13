«إسلامية دبي» تطبع 80 ألف نسخة من التقويم الهجري

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أنها طبعت 80 ألف نسخة من التقويم الهجري للعام الجديد 1445، وهي معدّة للتوزيع خلال الأيام المقبلة، حسب خطة معتمدة.

وذكر مدير إدارة البحوث بقطاع الشؤون الإسلامية، الدكتور علي حسن المرزوقي، أن طباعة التقويم الهجري بدأت بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ثم توالت طباعة التقويم منذ ذلك الوقت، وأصبحت نهجاً متبعاً.

يذكر أن قسم المواقيت والأهلة في إدارة البحوث الذي يضم كوادر متخصصة وذوي خبرة، يعمل على مدار العام في إعداد التقويم الهجري وتحريره والتدقيق فيه.

كما يراجع ويضبط مواقيت الصلوات لمساجد مدينة دبي وضواحيها، مثل حتا، والهباب، والليسيلي، ومرغم، ومرقب، والفقع.

ويدرج بجوانب التقويم مجموعة من الحكم والمواعظ، وتواريخ المناسبات الدينية والوطنية، والعطلات الرسمية.

ويمثل التقويم الهجري هوية إسلامية، نظراً لما يحتويه من مواقيت العبادات، وبداية الأشهر الهجرية، إذ يعرض مجموعة من التواريخ التي تهم المسلمين، كموعد بداية السنة الهجرية الجديدة، وموعد صوم يوم عاشوراء، وتاريخ المولد النبوي الشريف، وموعد أول رمضان، وتاريخ أول أيام عيدي الفطر والأضحى.