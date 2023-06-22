«زايد العليا» تعزز منظومة خدمات الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز آدم وحواء الطبي التخصصي، بهدف ترسيخ شراكة استراتيجية من خلال التعاون بينهما في تقديم خدمات التشخيص والتأهيل لأصحاب الهمم.

ويقدم المركز بموجب المذكرة خدمات التقييم الشامل، وإصدار تقارير تشخيصية، والعلاج النفسي والسلوكي للطلبة المنتسبين للمؤسسة، إضافة إلى تقديم جلسات علاجية داخل المركز أو بالانتقال إلى مراكز المؤسسة في منطقتي أبوظبي والظفرة، وتوعية وتدريب أولياء الأمور حول الموضوعات المتعلقة بأبنائهم من أصحاب الهمم، وتقديم التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

وقّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، عبدالله إسماعيل الكمالي، وعن مركز آدم وحواء الطبي التخصصي، رئيس مجلس إدارة المركز، تيكي فيلاكوم راما كريشنان نايار، وذلك في مقر المؤسسة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد الكمالي أن توقيع المذكرة مع مركز آدم وحواء الطبي التخصصي المتميز في جميع التخصصات الطبية، والذي يقدم أفضل العلاجات مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، يأتي استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لمنتسبي المؤسسة من فئات أصحاب الهمم.

من ناحيته، قال نايار، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة زايد العليا التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، سيسهم في تقديم المزيد من الخدمات لتلك الفئات، والسعي إلى الحد من الإعاقة.

وأشاد بما تقدمه «زايد العليا» في مجالات الرعاية الإنسانيّة من خطوات ناجحة، أبرزها السعي نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لجميع فئات أصحاب الهمم إلى كافة مناطق الإمارة.

تحسين الخدمات

قال المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله إسماعيل الكمالي، إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مختلف فئات أصحاب الهمم، حيث تعمل بشكل مستمر، من خلال خططها الداعمة ومبادراتها النوعية واستراتيجياتها الوطنية، على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير السبل المناسبة لينعموا بالراحة والرخاء على أرض وطنهم.