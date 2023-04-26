«بيت الخير» تنفذ مبادرات بـ 43.7 مليون درهم في رمضان

أعلنت جمعية بيت الخير أن حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» حققت الأهداف المرسومة لها، حيث أنفقت خلال أشهر الحملة الثلاثة التي انتهت بحلول عيد الفطر المبارك، مبلغ 43.7 مليون درهم، استفاد منه نحو 16 ألف أسرة وحالة تستحق الدعم والمساعدة، بالإضافة إلى 750 ألف صائم.

وتوجه مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، بالشكر والعرفان لكل من أعطى وأنفق من خلال الحملة، مؤكداً أن الجمعية ركزت بشكل خاص على تنفيذ مشاريع الدعم الرمضانية، فأنفقت مبلغ 5.2 ملايين درهم على مشروع المير الرمضاني، الذي استفاد منه 4279 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود من خلال توزيع قسائم شرائية لكل أسرة مستفيدة، ما سمح لها بشراء احتياجاتها الغذائية خلال الشهر الفضيل من الجمعيات والمولات المعتمدة.

وبين العوضي أن مشروع «إفطار صائم» نجح هذا العام في توزيع 750 ألف وجبة إفطار على الصائمين في سكنات العمال وعبر مفاطر رمضان التي أقامتها الجمعية في مساجد ومحطات إفطار

عدة في دبي وبعض الإمارات الشمالية، بقيمة ستة ملايين و750 ألف درهم، بالإضافة إلى توزيع زكاة الفطر بقيمة 1.6 مليون درهم، استفاد منها 715 أسرة.

وأفاد بأن مشاريع «بيت الخير» الرئيسة استمرت في عطائها خلال الحملة كالمعتاد، فأنفقت الجمعية على الأسر المسجلة مساعدات نقدية شهرية بقيمة 5.2 ملايين درهم، استفاد منها 898 أسرة، بالإضافة لمساعدات غذائية شهرية بقيمة 197 ألف درهم لتعزيز معاش 42 أسرة، كما قدمت الجمعية مساعدات طارئة خلال أشهر الحملة بقيمة 23.8 مليون درهم، ذهبت لأكثر الناس كرباً وحاجة، واستفاد منها 5659 أسرة وحالة، فيما أنفقت الجمعية لرفع الدين عن الغارمين مبلغ 988 ألف درهم، وأسهمت في إطلاق سراح 17 سجيناً مواطناً.