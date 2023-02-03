مهرجان الأخوة الإنسانية يسعى إلى تعزيز قيم التسامح

أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن انطلاق مهرجان الأخوة الإنسانية الأحد المقبل ويستمر على مدى أربعة أيام برعاية الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة دولية بارزة، وذلك بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وسيركز المهرجان هذا العام على تعزيز الجهود الدولية من أجل الإنسانية في كل مكان.

ويحمل المهرجان رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي والمحلي تركز على تعزيز الجهود الدولية لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، كما يلقى المهرجان الضوء على جهود الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية محلياً وعالمياً، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم كافة، سيضم المهرجان القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية التي تنطلق تحت شعار «مُتحدون بإنسانيتنا المشتركة»، إضافة إلى احتضان المهرجان لبطولة التسامح الدولية للشطرنج، ويضم البطولة الآسيوية للشطرنج للسيدات، إضافة إلى الأنشطة الجماهيرية التي تنطلق في المدارس والجامعات، وكل مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، والمجالس التنفيذية بإمارات الدولة.

وأكدت الوزارة أن المهرجان يأتي اتساقاً مع احتفال الإمارات باليوم العالمي للأخوة الإنسانية والتي تجعل كل إماراتي يشعر بالفخر والاعتزاز لأن إقرار الأمم المتحدة ليوم عالمي للأخوة الإنسانية ما هو إلا ثمار الجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي عمل على مدى سنوات لكي يجتمع العالم على مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية بأبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019، لتكون بداية لعمل عالمي كبير من أجل الإنسان في كل مكان.

وثمنت وزارة التسامح والتعايش الجهود المخلصة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين من أجل التحضير الجيد للقمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية والتي تعد أهم أنشطة المهرجان الدولية، بوصفها شريكاً رئيساً للوزارة، وهو ما يدل على عمق اهتمامه بقضايا الأخوة الإنسانية وأهمية أن تتحول إلى ثقافة عامة بين شعوب العالم.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومختلف فئات المجتمع إلى متابعة أنشطة المهرجان، والإسهام في وصول رسالته إلى الجميع محلياً وعالمياً، مؤكدة أن الهدف الرئيس هو وصول رسالة المهرجان إلى مختلف فئات المجتمع ومختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص، لنشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الوزارة تهتم كثيراً بأن تصل ثقافة الأخوة الإنسانية للجميع، ولذا سيتم توزيع مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية بأبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بلغات مختلفة على طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، كما سيتم إضاءة المباني الأيقونية بمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، إضافة إلى أنشطة جماهيرية بالتعاون مع مختلف إمارات الدولة.

المهرجان يحمل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي والمحلي.