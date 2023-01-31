«الهلال الأحمر» تقدم مساعدات شتوية للمتأثرين في 31 دولة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في 31 دولة حول العالم. وقامت الهيئة، خلال اليومين الماضيين، بتوزيع المساعدات الشتوية، التي تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على نحو 25 ألف أسرة في باكستان.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برنامج حملة الشتاء، الذي تنفذه الهيئة، للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في الدول الأكثر تأثراً بتداعياتها الإنسانية.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإغاثية، خلال الفترة الماضية، لتخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة، وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية، وتواجدت الهيئة في الدول المعنية بالمبادرة، وقدمت مختلف سبل الدعم والمساندة، وتوفير احتياجات كل ساحة على حدة.

وأكدت الهيئة أن استجابتها الإنسانية تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء، ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين، مشيرة إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكّنت الهيئة من أداء دورها والوصول إلى المتأثرين في مناطقهم، وتوفير مستلزماتهم الضرورية.

وأشارت إلى أن جهودها الإغاثية ستتواصل حتى نهاية فصل الشتاء حسب الخطة التي تم وضعها.