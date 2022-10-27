283 جمعية ومؤسسة أهلية وصندوق تكافل مشهرة في الدولة

أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبلها على مستوى الدولة، بلغ 283 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وتضمّنت 227 جمعية ذات نفع عام، و38 مؤسسة أهلية، و18 صندوق تكافل اجتماعي.

وأعلنت عن إشهار سبع جمعيات ومؤسسات ذات نفع عام حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، هي: جمعية روّاد الزراعة الإماراتية، ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، ومؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وجمعية الروبوتات والأتمتة، وجمعية الكرفانات، ونادي أبوظبي الزراعي.

وبحسب الفئات العامة للجمعيات ذات النفع العام، تصدرت جمعيات «الخدمات العامة والثقافية» بواقع 91 جمعية على مستوى الدولة، ثم المهنية 37 جمعية، والإنسانية 31، والفنون الشعبية 31، والجاليات 15، والمسارح 13، والنسائية تسع جمعيات، إضافة إلى فئات: المؤسسات الأهلية بواقع 38 مؤسسة، وصناديق التكافل الاجتماعي 18 صندوقاً على مستوى الدولة.

وكشفت الوزارة عن عقد 115 اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية للجمعيات ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي، حتى الربع الثالث من العام الجاري، حضرها ممثلو الوزارة والسلطات المحلية، وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة كل الموضوعات التي تتعلق بعمل الجمعيات خلال العام السابق، منها التقارير المالية والإدارية لتلك الجمعيات، كما تم تنظيم انتخابات مجالس الإدارات عبر نظام التصويت الإلكتروني، والإشراف والرقابة عليها.