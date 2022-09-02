جمارك دبي و«دبي الخيرية» تكرمان الأرامل المُعيلات

كرّمت جمارك دبي الأرامل المُعيلات، وذلك بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، كما تم تكريم جميع الموظفات في جمعية دبي الخيرية لجهودهن المبذولة والمضنية في العمل.

ويُعد تكريم جمارك دبي للأرامل تقديراً لدورهن وجهودهن في الحفاظ على الأسرة ودعم أسسها وتقديم الشكر والتقدير لهن، فقد شهدت مسيرة تمكين المرأة في ظل القيادة أزهى عصورها حيث التقدير والريادة في مختلف المجالات.

وقالت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، إن جهود القيادة أسهمت في إغلاق الفجوة بين الجنسين كون المرأة عنصراً مهماً ومُثمراً في المجتمع، لافتة إلى المسيرة الناجحة للمرأة من خلال مبادرات تدعم مكتسباتها وزيادة مشاركتها في سوق العمل والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية بما يصبّ في تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تماشياً مع أهداف المؤسسة التي تنطلق من رؤية وتوجيهات القيادة التي تؤكد دائماً على دور المرأة في صياغة مستقبل دولة الإمارات.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي، بأن الجمعية تحرص على أن تكون في مقدمة الصفوف دعماً للمرأة الإمارتية ويتمثل هذا الدعم في ثلاثة محاور رئيسة، الأول للمرأة المستفيدة من جهود الجمعية إذ تولي دبي الخيرية المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية، خصوصاً من تعثرت بها ظروف الحياة فنقدم لها الدعم الكامل من متابعة ومساندة ودعم حتى تصل لبر الأمان، والثاني للمرأة كمتبرعة ومُحسنة، والثالث للموظفات العاملات بالجمعية فيتم الاعتماد عليهن بشكل كبير في كل مفاصل العمل في الجمعية لما يتميزن به من الكفاءة العالية في إنجاز مهامهن.

وثمن السويدي جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، على ما تقدمه من دعم ومساندة للمرأة الإماراتية.

من جانبها، ثمنت رئيسة لجنة المبادرات المجتمعية بإدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي، نادية غريب البسطي، التعاون الاستراتيجي بين جمعية دبي الخيرية والدائرة، الأمر الذي ينعكس على كل المبادرات التي تهتم بشأن المجتمع، مشيدة بجهود الجمعية ودعمها الكبير للمبادرات الخيرية.

وأشادت البسطي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم المرأة وتفوقها وتعزيز حضورها في المجتمع وتقلدها مناصب قيادية.