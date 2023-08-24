«جمارك دبي» تبرد على قلوب العمال

أطلقت «جمارك دبي» مبادرة «برد على قلبك» لتوزيع المياه الباردة والعصائر والفاكهة على العمال في دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة و«جائزة تقدير»، حيث سيتم توزيع 10 آلاف صندوق خلال الحملة التي تستمر ثلاثة أشهر.

وسيتولى متطوعون من «جمارك دبي» توزيع عبوات مياه الشرب الباردة والعصائر والفاكهة على عمال الإنشاء، وغيره من المهن، لتخفيف وطأة الحر عنهم خلال الصيف.

وتنطلق حملة «برد على قلبك» في شارع الميدان بمنطقة ند الشبا.

ويتم تنفيذ الحملة التي تم الإعداد والتنسيق لها من قبل فريق غيّاث التطوعي وقسم المسؤولية المجتمعية من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي لدعم العمل المجتمعي والتطوعي.

وقال مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في «جمارك دبي» راشد الشارد، إن «جمارك دبي» تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء لتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المجتمعي، لاسيما فئة العمال، عبر تنفيذ العديد من المبادرات وتقديم مزيد من الحوافز الموجهة لهم، مؤكداً أن «جمارك دبي» تضع ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية 2021-2026 دعم العمل المجتمعي والتطوعي.

وأعرب الشارد عن سعادته بالانضمام إلى هذه المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل على إسعاد الناس بكل شرائحهم دون تمييز بين جنسهم أو دينهم، وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.