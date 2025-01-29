اتفاقية «أمان» بين «اجتماعية الشارقة» و«غايا» لمواجهة أضرار الكوارث

وقّعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة اتفاقية «أمان» مع شركة «غايا» للأدوية والعناية الصحية، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توحيد الجهود لخدمة المجتمع بشكل عام، ومنتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بشكل خاص، وتهدف الاتفاقية إلى خدمة الشريحة المحتاجة من المجتمع أثناء التدخل العاجل، وحالات الأزمات والطوارئ، وتحسين نوعية الحياة لسكان الإمارة.

وقع اتفاقية «أمان» كل من مديرة إدارة التلاحم المجتمعي بالدائرة، حصة الحمادي، ونائب المدير العام لشركة غايا، كرييفاسان بالاج.

وتنص الاتفاقية على دعم وتوفير الأدوية أثناء الكوارث الطبيعية للرضع والأطفال، إضافة إلى الأمراض التي تنتشر عادة في أوقات الأزمات والكوارث، كما توفر الدعم الدوائي والدعم الطبي الطارئ، إضافة إلى خصومات تُمنح للمتضررين في الشارقة، والتدخل العاجل من خلال تقديم إسهامات عينية أو خدمية، عبارة عن قسيمة إلكترونية توزع على المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية، باعتبارهم حالات ذات أولوية للرعاية الاجتماعية.