المنتدى الإسلامي في الشارقة يستعرض علم التفسير وأدواته بـ «مجمع القرآن»

ينظم المنتدى الإسلامي في الشارقة، اليوم، النشاط الثقافي المتميز في مجمع القرآن الكريم، تحت عنوان «علم التفسير وأدواته»، بالتعاون المؤسسي مع المجمع، وبمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية، ويمتد جدول فعاليات الندوة العلمية على مدار يومين، وتتناول محاور متنوعة تسلط الضوء على أساليب تفسير القرآن الكريم، وتأثير العلوم المختلفة في فهم النصوص القرآنية، بهدف تعميق فهم القرآن الكريم وتفسيره بشكل علمي ومنهجي.

ويقدم الدكتور عبدالحكيم الأنيس، في اليوم الأول، محاضرة حول «أساليب التفسير القرآني: نظرة تحليلية»، يستعرض فيها المناهج المختلفة التي يعتمدها المفسرون في فهم القرآن الكريم، مع التركيز على التحليل العميق للنصوص، بينما يقدم المحاضرة الثانية الدكتور عمار مصطفى هرموش، حول «تأثير علوم العربية في تفسير القرآن»، وتبرز دور اللغة العربية وأدواتها في تفسير النصوص القرآنية بشكل دقيق.

ويتطرق جدول الفعاليات، في اليوم الثاني، إلى محاضرة للدكتور عبدالحكيم الأنيس، حول «العلوم الشرعية المساندة لعلم التفسير»، ويناقش فيها أهمية العلوم الشرعية المساعدة، مثل الحديث والفقه في تفسير القرآن، بينما يقدم الأستاذ الدكتور محمد عبدالجليل حسن محاضرة بعنوان «أثر البيئة والعلوم الطبيعية في تفسير النصوص القرآنية»، التي ستسلط الضوء على كيفية تأثير المعرفة بالبيئة والعلوم الطبيعية في فهم بعض الآيات القرآنية.

وتشهد الندوة اهتمام عدد كبير من المهتمين بالدراسات القرآنية، وعدد من المتخصصين في علوم القرآن والتفسير، ويؤكد المنتدى أهمية التعاون المؤسسي في رعاية ودعم الثقافة الإسلامية في الشارقة، وتضافر الجهود في تعميق الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وتشجيع البحث العلمي في مجال التفسير، ويعزز من مستوى برامجه للثقافة الإسلامية والعلوم القرآنية، من خلال تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إثراء المعرفة وتطوير مهارات الباحثين والمهتمين بالعلوم القرآنية.

. «المنتدى» يركز على التحليل العميق للنصوص، ويسلط الضوء على كيفية تأثير المعرفة بالبيئة والعلوم الطبيعية في فهم بعض الآيات القرآنية.