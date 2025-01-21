«زايد العليا» تطلق الدورة الثالثة من مبادرة «همم موهوبة»

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وبالشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث، وشبكة أبوظبي للإعلام، الدورة الثالثة من مبادرة «همم موهوبة»، تحت شعار «بالفن نتواصل»، التي تحتفي بفن نظم وإلقاء الشعر كوسيلة راقية تعزز من الإبداع والتعبير الفني لدى أصحاب الهمم، وتسعى مؤسسة زايد العليا من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب الهمم وذويهم على اكتشاف شغفهم الإبداعي، حيث تهدف المسابقة إلى دعم المبدعين وصقل مهاراتهم في نظم الشعر والإلقاء عبر تنظيم فعاليات مع شعراء متخصصين.

وتستهدف المسابقة المشاركين من جميع الجنسيات في فئتين: الأولى تحت سن 15 عاماً، والثانية فوق 15 عاماً، ما يتيح لكلا الجنسين من مختلف فئات الإعاقة فرصة للتعبير عن مواهبهم، وتشمل المسابقة ثلاث مراحل، إذ يفتح باب التسجيل مجاناً حتى 31 يناير الجاري، يتبعه تقييم المشاركات من الثالث إلى السابع من فبراير المقبل، ليختتم بتكريم الفائزين خلال مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في نهاية فبراير.

وتهدف «زايد العليا» من خلال هذه المسابقة إلى تحفيز أصحاب الهمم لاستكشاف شغفهم الفني وإبراز مواهبهم عبر منصة تجمعهم مع خبراء الشعر والفن، كما تقدم فرصة غنية للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، ما يسهم في تحقيق إدماج فعّال لهم في المجتمع.

وتؤكد «زايد العليا»، بالتعاون مع الشركاء، التزامها الراسخ بتمكين أصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية.