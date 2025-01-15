240 نزيلاً ونزيلة يشاركون في منافسات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

انطلقت أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الاختبارات الخاصة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ القرآن الكريم، ضمن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ23، وذلك على مستوى الدولة، بمشاركة 240 نزيلاً ونزيلة.

وتقام الاختبارات في عدد من إمارات الدولة، ومنها أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، ضمن رؤية الدولة وقيادتها الحكيمة في تنمية المجتمع، وتعزيز روح التسامح، وتحقيق النفع العام للمجتمع، وتحفيز النزلاء على السلوك الحسن، وحثهم على الاجتهاد والتحلي بروح التميز والإبداع.

وأكد مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أحمد محمد الشحي، حرص جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم على الاهتمام والعناية بجميع فئات المجتمع، وتنمية الشراكات مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، للحث على تنمية الأفراد لتعزيز قيم الدين الإسلامي والاعتدال والوسطية، ودمج فئة النزلاء في هذه الجائزة المباركة، وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز روح التنافس بينهم، مع ترسيخ القيم الإيجابية والتميز والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

كما أكد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أن مسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية انطلقت بالتنسيق مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، بمشاركة 240 نزيلاً ونزيلة، سيتنافسون في ما بينهم على فرعين من القرآن الكريم، وستستمر الاختبارات لمدة أربعة أيام.