«أم يامن» تحتاج إلى علاج بـ 33.6 ألف درهم

تعاني المريضة (أم يامن - سورية - 35 عاماً) مرض التصلب اللويحي المناعي، منذ ثلاث سنوات، وعُولجت منه خلال تلك الفترة وتحسنت حالتها، إلا أن المرض عاد إليها من جديد منذ ثلاثة أشهر، ما أنهك صحتها، وتسبّب في عجزها عن الحركة والرؤية بوضوح، وتحتاج الآن إلى إبر من نوع خاص، وأدوية ضغط وكوليسترول، بكلفة 33 ألفاً و623 درهماً لمدة عام.

ويعجز زوج (أم يامن) عن تدبير تكاليف العلاج، نظراً إلى ظروفه المالية الصعبة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لإنقاذ حياتها.

وأفادت التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن المريضة (أم يامن) أصيبت منذ ثلاثة أعوام بمرض المناعة الذاتية المزمن (التصلب اللويحي)، وبعد علاجها بالإبر تحسنت حالتها، لكنها منذ ثلاثة أشهر عادت إلى المستشفى بتعب شديد، مع عدم القدرة على الحركة، وفقدان الرؤية بوضوح، وتبيّن بعد إجراء الفحوص اللازمة إصابتها بالمرض من جديد، وحاجتها إلى بدء العلاج فوراً.

وأوضحت التقارير أن كلفة العلاج لمدة عام تبلغ 33 ألفاً و623 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها ضعيفة، ولا تسمح بتوفير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ.

وقال زوج المريضة (أم يامن) لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناة زوجتي مع المرض، منذ ثلاثة أعوام، بعدم القدرة على أداء أي عمل، وشعورها بالتعب والوهن، ما استدعى أخذها إلى إحدى العيادات الخاصة، وبعد المعاينة أخبرنا الطبيب بأنها تعاني نقصاً في بعض الفيتامينات، ونصح بالالتزام بالعلاج بالفيتامينات والغذاء الصحي، وقال إن حالتها ستتحسن».

وأضاف: «عندما بدأت زوجتي العلاج تحسنت حالتها قليلاً، واستطاعت الحركة، إلا أن المرض اشتد عليها بعد أسبوع، فنقلتها إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وتابع: «بدأ الأطباء في إعطائها المغذيات بالوريد، وطلبوا إجراء فحوص وتحاليل لمعرفة أسباب الأعراض المرضية، وتبيّنت إصابتها بمرض مناعي ذاتي مزمن يسمى (التصلب اللويحي)، ويتوافر علاج هذا المرض بالمستشفى».

وتابع الزوج: «في بداية الأمر استطعت الإنفاق على العلاج، لأن وضعنا المالي كان مستقراً شيئاً ما، إلى جانب الحصول على قرض بنكي، ولكن بعد تجدد إصابتها كان المرض قد تمكّن من العظام والعيون والأعصاب، وباتت كلفة العلاج باهظة، ووصلت إلى 33 ألفاً و623 درهماً لمدة عام، ولا أستطيع تحمل ولو جزءاً بسيطاً منه، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي لإنقاذ حياة زوجتي».

وقال الزوج: «أنا المعيل الوحيد للأسرة، وأعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 6000 درهم، أدفع منه 2500 درهم للإيجار و1200 أقساطاً بنكية، فضلاً عن مصروفات أسرتي المكونة من خمسة أفراد».

التصلب اللويحي

يُعرف أيضاً باسم التصلب المتعدد أو تصلب الأعصاب، وهو اضطراب من الاضطرابات المناعية المزمنة التي تهاجم طبقة الميالين، ما يسبب خللاً في الجهاز العصبي المركزي، مثل الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب البصرية، ويقود إلى حدوث خلل في العديد من وظائف الجسم الأساسية، مثل النظر، والتوازن، والتحكم في العضلات، وغيرها.

زوج المريضة:

. أسرتي مكونة من 5 أفراد، وراتبي 6000 درهم، أدفع منه 2500 درهم للإيجار، و1200 أقساطاً بنكية، والبقية مصروفات معيشية.