أمين عام «الملك فهد لطباعة المصحف» يطّلع على دور مجمع القرآن بالشارقة

اطلع الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سعد بن راشد الدوسري، على الدور العلمي والبحثي لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، خلال زيارته، أمس، للمجمع.

والتقى الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الذي قدم شرحاً عن دور المجمع في تعزيز دور الثقافة الإسلامية والعناية بخدمة القرآن، عبر الدراسات والبحوث القرآنية، ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، والمتاحف القرآنية، والمؤتمرات والندوات المتخصصة في القراءات والتفسير.

واطلع الدوسري على المشروعات العلمية والبحثية للمجمع والمتاحف القرآنية التي تضم مخطوطات ومقتنيات نادرة، تسرد تاريخ كتابة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه، والمعرض المؤقت لمخطوطات ومقتنيات الشيخ العلّامة عبدالرحمن السعدي ومؤلفاته النادرة والتاريخية.

وجاءت الزيارة بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف بدبي، في إطار التعاون وتوحيد الجهود بين الجهات المهتمة بخدمة القرآن في الإمارات.